RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

EU-Bäitrëtt UkrainOffiziell Verhandlunge fänken un a kéinte Joren daueren

Raphaëlle Dickes
Am Kontext vun deene Verhandlungen hu mir mam polneschen Ausseminister Radoslaw Sikorski iwwer déi ukrainesch Chancë fir e Bäitrëtt geschwat.
Update: 15.06.2026 19:27
Ukrainesch EU-Bäitrëttsverhandlunge fänken un
Dem polneschen Ausseminister Radoslaw Sikorski no kéinten d'Verhandlunge Joren daueren.

D’Ukrain hat kuerz nom Ufank vun der russescher Aggressioun am Februar 2022 seng Kandidatur agereecht, fir Member vun der Europäescher Unioun ze ginn. Véier Joer méi spéit fänken e Méindeg den Owend, nom EU-Ausseministerrot um Kierchbierg, déi offiziell Bäitrëttsverhandlungen un. Am Virfeld hat RTL d’Geleeënheet, mam polnesche Vizepremier an Ausseminister Radosław Sikorski ze schwätzen.

„Grousse strategeschen Interêt“ fir d’EU

Fir de Sikorski ass eng EU-Memberschaft vun der Ukrain net nëmmen am Interêt vum Land selwer, mee och vun der europäescher Unioun. Et géif och drëms goen, dem ukrainesche Vollek eng Perspektiv ze bidden.

De polneschen Ausseminister erënnert un d’Massen-Demonstratiounen um Maidan 2013-14. Honnertdausende Leit wären op d'Strooss gaange fir eng europäesch Zukunft vun hirem Land. “Et waren déi gréisst pro-europäesch Demonstratiounen an der Geschicht vun Europa. 800.000 Leit sinn op d'Strooss gaange fir déi europäesch Aspiratioune vun der Ukrain.”

De Courage an d’Sacrificer vun senge Bierger hätten dozou bäigedroen, datt d’Ukrain de Kandidatestatus krut. Gläichzäiteg mécht de polneschen Ausseminister awer kloer: dee schwéiere Wee fänkt elo eréischt un. D’Ukrain misst europäescht Recht konkret ëmsetzen an déi néideg Krittären erfëllen.

„Net just Symbolik“

Och de franséischen Ausseminister Jean-Noël Barrot gesäit keen schnelle Bäitrëtt. Et géif net nëmmen ëm wirtschaftlech oder sozial Standarde goen, mee ëm grondsätzlech Reformen, virun allem beim Rechtsstaat. Fir sech un den europäeschen Ideal vun Demokratie a Fräiheet unzepassen, misst d’Ukrain hir Reegelen déifgrënneg änneren, esou de Jean-Noël Barrot e Méindeg de Moie bei senger Arrivée um Rot vun den EU-Ausseministeren.

Sinn dës Bäitrëttsverhandlunge méi wéi Symbolik? D'Fro stellt sech, vu datt d'Ukrain nach ëmmer am Krich ass an et rezent nees zu Korruptiounsvirwërf an héchste politesche Kreesser koum. Et wär méi wéi Symbolik, ënnersträicht den däitschen Ausseminister Johann Wadephul. “Weil ja in der Substanz jetzt Verhandlungen geführt werden. Und ich glaube, dass die Ukraine ernsthafte Anstrengungen unternimmt um den acquis communaitaire zu erreichen, aber das ist eine lange Wegstrecke. Das ist nicht morgen erreicht.” Et wär en historeschen Dag fir d’Ukrain an d’EU, betount den Däitsche Chefdiplomat.

“EU soll sech net amëschen”

Russland kéim am Krich säit Méint net méi virun, d'Ukrain iwwerdeems géif mat senge wäitreechenden Attacken déi russesch Wirtschaft seriö schiedegen. Esou d'Analyse vum polneschen Ausseminister Sikorski. De Wladimir Putin wär gutt beroden, de Krich elo op en Enn ze bréngen. D’Ukrain hätt sech bereet gewisen, enger Wafferou laanscht déi aktuell Frontlinn zouzestëmmen – als Basis fir weider Verhandlungen.

Gläichzäiteg warnt de Radosław Sikorski awer: ouni Wafferou sollt ee sech net op Gespréicher mat Russland aloossen. Dem Wladimir Putin wär net ze trauen. Och sollt d’EU sech net tëscht Moskau a Kiew amëschen. Wann de russesche President wierklech Fridde wéilt, da géif hie schonn dem Wolodimir Selenskyj seng Nummer fannen.

Nei Sanktioune géint Russland

D’EU-Ausseministeren hunn e Méindeg nei Sanktioune géint Russland decidéiert. Dës riichte sech virun allem géint de militäresch-industrielle Komplex vum Land a sollen d’Fäegkeet vu Russland, de Krich weider ze féieren, schwächen.

Am meeschte gelies
Marius Borg Høiby
Jong vun norwegescher Krounprinzessin Mette-Marit wéinst Viol zu véier Joer Prisong verurteelt
Video
A Brasilien
US-Sänger Oliver Tree bei Helikopter-Accident ëm d'Liewe komm
Accord soll e Freideg ënnerschriwwe ginn
D'USA an den Iran hunn en Enn vum Krich annoncéiert
21
Ofännerung vun Accord a leschtem Moment
Den Iran soll Fraise fir de Passage duerch d'Strooss vun Hormus dierfe froen
Video
33
Gouf als "Kate Tanner" an der Serie "Alf" weltbekannt
D'amerikanesch Schauspillerin Anne Schedeen ass am Alter vu 77 Joer gestuerwen
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Montenegrinesche Premier Milojko Spajić zu Lëtzebuerg
Europa wier méi staark mat Montenegro als EU-Member
Video
0
80. Gebuertsdag vum US-President Donald Trump
Käfeg-Kämpf a pompös Show virum Wäissen Haus
Video
2
Virun der kroatescher Küst
Op d'mannst véier Doudesaffer bei Kollisioun tëscht zwee Schëffer
Symbolbild: jonkt Meedchen um Handy
Brittesche Premier Starmer annoncéiert
Social-Media-Verbuet fir Jonker ënner 16 Joer
6
Bei russischen Angriffen auf die Stadt Charkiw im Nordosten der Ukraine sind ukrainischen Angaben zufolge fünf Rettungsarbeiter getötet worden. In Kiew wurde die Mariä-Entschlafens-Kathedrale durch russische Angriffe in Brand gesteckt.
D'Ukrain mellt
Néng Doudesaffer bei Feier a Kathedral zu Kiew duerch russesch Ugrëff
Montenegrinesche Premier Milojko Spajić zu Lëtzebuerg
Europa wier méi staark mat Montenegro als EU-Member
Video
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.