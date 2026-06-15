De Jong vun der Krounprinzessin krut eng Prisongsstrof vu véier Joer. Dem 29 Joer ale Marius Borg Høiby waren am ganzen 40 Punkte virgeworf ginn, fir déi hien eng Prisongsstrof vu maximal 16 Joer hätt kënne kréien. De Marius Borg Høiby gouf an zwee anere Fäll vu Vergewaltegung fräigesprach, ma gouf der haislecher Gewalt senger Ex-Frëndin géigeniwwer schëlleg geschwat.
Den Marius Borg Høiby ass der Mette-Marit hire Jong aus enger fréierer Bezéiung, déi si virun hirer Hochzäit mam Krounprënz Haakon am Joer 2001 hat. D'Mette-Marit leit un enger schroer Longekrankheet, wéinst där si aktuell op ee Spenderorgan waart.