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MoskauOp d'mannst dräi Doudeger bei Explosioun an der Géigend vu Bistro

RTL mat AFP
Inoffiziell Source schwätzen aktuell vun enger Gasexplosioun.
Update: 01.08.2026 21:16
© ALEXANDER NEMENOV/AFP

Bei enger Explosioun an der Géigend vun engem Café zu Moskau sinn op d'mannst dräi Mënschen ëmkomm. 15 weider Persoune goufe verletzt, heescht et vun der russescher Noriichtenagence Ria Nowosti e Samschdeg. D'Agence berifft sech dobäi op d'Police vu Moskau. Wisou et zu der Explosioun koum, ass aktuell nach net kloer. Um Telegram-Kanal Basa, dee bekannt fir eng enk Relatioune zu de Sécherheetsautoritéiten ass, war vun enger Gas-Explosioun an enger vun de Kiche vum Bistro riets.

Ria Nowosti no war d'Explosioun géint 20:10 Lokalzäit also 19:10 eiser Zäit an der Géigend vum "Summercafé". Op Telegram maache Videoen den Tour, op deenen ee vill Pompjeesween oder Ambulanze ka gesinn.

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