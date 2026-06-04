De Präis vum Brent ass zréckgaangen. De Barrel kascht ëm déi 94 US Dollar. Déi dräi Deeg virdrun war e liicht eropgaangen. D’Marchéen hunn erëm e bësse méi Hoffnung, datt d’USA an den Iran en Accord fannen an esou den Transport vun de fossillen Energien duerch d'Strooss vun Hormus nees méiglech wier duerch.
Allerdéngs huet den Iran nach emol d’Konditioun gestallt, datt d’israeelesch Arméi sech ganz aus dem Libanon zeréckzitt. Israel ass just bereet, dat ze maachen, wann d’Hisbollah hir Waffe néierleet. D’Miliz selwer huet dat en Donneschdeg nees kategoresch refuséiert a gläichzäiteg Israel nach emol opgeruff, de Libanon a Rou ze loossen.
Donieft ass en Donneschdeg de Moie mat engem serbeschen Zaldot e weidere Member vun der UNO-Friddensmissioun am Libanon bei enger Attack ëm d’Liewe komm. Et ass net gewosst, wie fir d’Attack verantwortlech ass.