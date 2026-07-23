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Opbau vun zivillem ProgrammUSA a Saudi-Arabien schléisse gemeinsamen "Atom-Deal" of

RTL Lëtzebuerg
Et erhofft ee sech dobäi säitens den USA e lukratiivt Geschäft, well d'Technologie an d'Materialien aus den USA solle kommen.
Update: 23.07.2026 09:22
© KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP

D'USA a Saudi-Arabien hunn zu Washington eng Zort Atom-Deal ënnerschriwwen. D'US-Amerikaner wëlle Saudi-Arabien hëllefen, en zivillen Atomprogramm opzebauen, fir esou d'Energieversuergung am Land ze garantéieren, heescht et aus dem zoustännege Ministère.

Zwee entspriechend Accorde goufe vum US-Energie-Minister Chris Wright a sengem saudeschen Amtskolleeg, dem Prënz Abdulasis bin Salman, ënnerzeechent. Et gëtt betount, dass Saudi-Arabien duerch dësen Deal awer keng Atomwaffe selbstänneg wäert entwéckele kënnen.

Et erhofft ee sech dobäi säitens den USA och e lukratiivt Geschäft, well d'Technologie an d'Materialien aus den USA solle kommen. Dat Ganzt muss elo awer nach duerch de Kongress, wou mat Géigewier ze rechnen ass.

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