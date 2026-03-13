4 vu 6 Leit Equipage wieren en Donneschdeg beim Crash mat engem anere Fliger ëm d’Liewe komm, de Rettungsasaz nach ëmmer amgaangen, sou de Central Command. Deen anere Fliger hätt sécher kënne landen. D’Fligere wieren net iwwer feindlechem Gebitt gewiescht.
Op der iranescher Staatstëlee gëtt behaapt, en irakesche Grupp mat Verbindungen zu Teheran hätt de Fliger mat enger Rakéit ofgeschoss an dobäi wier de ganzen Equipage ëm d’Liewe komm.
De Virfall gëtt vum US-amerikanesche Militär ënnersicht. Et ass op d’mannst dee véierte Fliger, dee si zanter dem Ufank vum Krich verléieren. Ufank Mäerz waren dräi F-15-Kampffliger iertemlecherweis vun der kuwaitescher Loftofwier erofgeschoss ginn.