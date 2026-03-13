RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

4 Leit gestuerwenTankfliger vun US-Arméi iwwert dem Irak erofgefall

RTL Lëtzebuerg
Dem US-Militär no wier am Weste vum Irak déi amerikanesch KC-135 net duerch feindlechen oder eegene Beschoss accidentéiert.
Update: 13.03.2026 15:25
Beispillfoto vun engem United States Air Force KC-135
© JAMES GILBERT/Getty Images via AFP

4 vu 6 Leit Equipage wieren en Donneschdeg beim Crash mat engem anere Fliger ëm d’Liewe komm, de Rettungsasaz nach ëmmer amgaangen, sou de Central Command. Deen anere Fliger hätt sécher kënne landen. D’Fligere wieren net iwwer feindlechem Gebitt gewiescht.

Op der iranescher Staatstëlee gëtt behaapt, en irakesche Grupp mat Verbindungen zu Teheran hätt de Fliger mat enger Rakéit ofgeschoss an dobäi wier de ganzen Equipage ëm d’Liewe komm.

De Virfall gëtt vum US-amerikanesche Militär ënnersicht. Et ass op d’mannst dee véierte Fliger, dee si zanter dem Ufank vum Krich verléieren. Ufank Mäerz waren dräi F-15-Kampffliger iertemlecherweis vun der kuwaitescher Loftofwier erofgeschoss ginn.

Am meeschte gelies
Reproche vun "onpassende Messagen"
FLF trennt sech vum Dan Santos, Trainer vun der Dammen-Nationalekipp
De Kloertext
Logement: Noutstand zu Lëtzebuerg?
Video
Fotoen
0
Temoignage vu Stater Bijoutier no versichtem Déifstall
Wichteg, dass "ëmmer minimum zwee Leit" am Buttek sinn
Video
Fotoen
Vermësstemeldung
Den Andreas Matthias Marx gëtt vermësst
Op fréierem Site vu Liberty Steel
Neien Handwierkerhaff mat Plaz fir bis zu 3.500 Salariéën zu Diddeleng
Video
Audio
8
Weider News
De Krich am Iran dauert scho bal zwou Wochen
Krich am Noen Osten
Suergen ëm de Pëtrol an ëm de Modschtaba Chamenei
Attack op US-Héichschoul am Virginia
FBI geet vun "Terrorismus" aus - Täter soll Verbindung zum IS hunn
Video
Schwéier arméiert Poliziste virun der Synagog zu West Bloomfield no der Attack.
Attack op Synagog bei Detroit
Ugräifer soll US-Medien no seng Famill bei Attacken am Libanon verluer hunn
Video
De Schwäizer huet mam Marc Girardelli gläichgezunn
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
Marco Odermatt gewënnt fënnefte Gesamt-Weltcup hannerteneen
LIVE
Arméiert Polizisten am Beräich vun der Synagog zu West Bloomfield
Zwee Tëschefäll an den USA
Zwou Schéissereien op engem Dag, zwee Täter dout
D'Kim Ju Ae zesumme mat hirem Papp bei enger Visitt vun enger Waffefabrick an Nordkorea.
Nordkorea
Kim Jong Un mat sengem Meedchen um Schéissstand ënnerwee
Video
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.