An den USA ass et um Donneschdeg zu zwee Tëschefäll mat Schosswaffe komm. Am Bundesstaat Virginia huet en arméierte Mann op der Old Dominion University vun Norfolk ëm sech geschoss an dobäi zwou Persoune blesséiert. Dem Sender WSLS no wier den Täter entretemps dout. D’Héichschoul huet op de Soziale Medie matgedeelt, den Täter wier vun der Police “neutraliséiert” ginn. Wéinst den Ermëttlungen, déi opgeholl gi sinn, wäert de Cours e Freideg ausfalen an d’Studente sollten de Campus wäitraimeg meiden.
Bal zur selwechter Zäit ass et zu West Bloomberg am US-Bundesstaat Michigan och zu enger Schéisserei komm. E Mann wier virun der lokaler Synagog mat sengem Gefier an e Grupp Visiteure gerannt an duerno fortgelaf. Aner Quellen hu beriicht, de Mann an d’Sécherheetspersonal vun der jiddescher Ariichtung hätten duerno openaner geschoss. De presuméierten Täter ass déidlech getraff ginn, donieft wier op d’mannst eng Persoun vun der Security blesséiert ginn. Den Auto, deen a Brand gerode war a fir eng gréisser Dampentwécklung gesuergt hat, gouf op méiglecht explosiivt Material ënnersicht.
D’Gouverneurin vu Michigan Gretchen Whitmer huet de Virfall duerno verurteelt a gemengt, dass Antisemitismus a Gewalt keng Plaz hätten an hirem Bundesstaat. Iwwer d’Ëmstänn an d’Hannergrënn vu béiden Doten ass nach näischt gewosst. Déi jiddesch Federatioun vun Detroit huet matgedeelt, dass all weider Ariichtungen am Michigan aus Precautioun zougemaach gi wieren. Aus dem Wäissen Haus gëtt gemellt, dass de President Donald Trump iwwer béid Virfäll informéiert gi wier.