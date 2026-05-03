PhilippinnenVulkan Mayon ass nees ausgebrach

Op de Philippinnen gouf et e Vulkanausbroch. De gréisste Vulkan Mayon huet Äschen ausgestouss.
Update: 03.05.2026 08:40
Ausbroch vum Vulkan Mayon am Januar 2026
Ausbroch vum Vulkan Mayon am Januar 2026
© ROUELLE UMALI/Xinhua via AFP

E puer Dosen Dierfer si bedeckt. Der nationaler Noriichtenagence PNA no, déi sech op d'Autoritéite berifft, sinn och éischt Lava-Stréim biergof gelaf. Pompjeeën a Rettungsekippe wären ënnerwee an d'Géigend, fir den Awunner aus den 52 concernéierten Uertschaften ze hëllefen.

De Mayon - ongeféier 330 Kilometer südëstlech vun der Haaptstad Manila a knapps 2.500 Meter héich - ass deen aktiivste Vulkan op de Philippinnen. Zanter dem Ufank vum Joer weist en nees eng erhéicht Aktivitéit. E brécht ëmmer nees aus.

