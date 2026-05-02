Fréiere Formel-1-Pilot a paralympesche SportlerAlessandro Zanardi am Alter vun 59 Joer gestuerwen

Bakir Demic
D'Sportwelt trauert ëm den Alessandro Zanardi. An de soziale Reseauen huet seng Famill den Doud vum véierfache paralympesche Goldmedaile-Gewënner matgedeelt.
Update: 02.05.2026 12:23
Wéi et vun der Famill heescht, wier en am enkste Krees friddlech ageschlof. Zu de geneeën Doudesëmstänn ass näischt gewosst.

Den Italieener war an den 90er Jore bei insgesamt 41 Grand-Prixen an der Formel 1 matgefuer, donieft och an der US-amerikanescher Champ-Car-Serie. Bei esou enger Course huet hien 2001 no engem uergen Accident um Lausitzring béid Been mussen amputéiert kréien. Trotz sengem Handicap huet den Alessandro "Alex" Zanardi 2005 nees un enger Automobilcourse deelgeholl, dat an engem speziell fir hie preparéierten Auto. Säi Wiessel an de paralympesche Sport koum 2011 wéi hien ugefaangen huet, un Handbike-Courssen deelzehuelen. Bei de paralympesche Summerspiller 2012 zu London an 2016 zu Rio konnt hien iwwerdeems véiermol d'Goldmedail gewannen a gouf 2012 och zum Sportler vum Joer an Italien gewielt.

2020 hat den Zanardi e weidere schwéieren Accident, wéi hie bei enger Handbike-Course vun engem Camion erfaasst gouf. Hien huet annerhalleft Joer mussen am Spidol verbréngen. 2022 ass hien dem Doud eng weider Kéier vun der Schëpp gesprongen, nodeems e Feier a senger Villa an Norditalien ausgebrach war. Medezinesch Geräter fir seng Versuergung waren dobäi beschiedegt ginn. Hie war doropshi wärend zwee Méint am Spidol.

Am Fréijoer 2019, ee Joer viru sengem zweete schwéieren Accident, huet eng RTL-Ekipp den Alex Zanardi bei sech doheem begéint.

Am meeschte gelies
Lokal LSAP confirméiert
De laangjärege Buergermeeschter vu Mäertert-Waasserbëlleg Gust Stefanetti ass dout
14
Erop op 25 Prozent
Trump annoncéiert méi héich Taxe fir Autoen a Camionen aus der EU
Wéinst der schlechter Qualitéit vun de Gewässer
Biodiversitéitsprimme fir Bauere sollen deels an d'Luucht goen
Audio
6
Den Train 1900 start an d’Saison
Gare mat neiem Flair, neie Schinnen an eng Ausstellung fir Kanner
Video
Fotoen
Um verlängerte Weekend gëtt gezelt
Zu Ueschdref hunn d'Guiden a Scouten ee Meekranz gebonnen
Video
Fotoen
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Sprint live dëse Samschdeg um 17:55 Auer op RTL ZWEE an RTL PLAY
Formel 1: Grousse Präis vu Miami
Video
Écurie Auspuff an ACLSport deele mat
Den Auto-Duel, deen den 10. Mee zu Monnerech sollt gefuer ginn, huet mussen ofgesot ginn
Spa-Francorchamps
Gutt Resultater fir d'Lëtzebuerger Equipagë bei "3 Hours"
Fotoen
Porsche Carrera Cup Däitschland
Chester Kieffer gewënnt Rookie-Klassement zu Spielberg
Fotoen
0
Team Ducati Lenovo Team's Marc Marquez competes with Team Gresini Racing MotoGP's Alex Marquez during the MotoGP Spanish Grand Prix at the Jerez racetrack in Jerez de la Frontera, on April 26, 2025. (Photo by JORGE GUERRERO / AFP)
MotoGP: Grousse Präis vu Spuenien
Alex Marquez wënnt Heem-Grand-Prix, Bezzecchi baut Ecart am General aus
Haut viru 25 Joer
Fatalen Accident vum Michele Alboreto
1
