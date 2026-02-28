RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Alternative SchoulmodellLëtzebuerg feiert 10 Joer ëffentlech Europaschoulen

Ryck Thill
Virun zéng Joer ass zu Déifferdeng déi éischt ëffentlech Europaschoul am Land opgaangen.
Update: 28.02.2026 20:39
10 Joer ëffentlech Europaschoulen
Virun zéng Joer ass zu Déifferdeng déi éischt ëffentlech Europaschoul am Land opgaangen.

D’Schoul huet deemools mat 142 Schüler a 24 Enseignanten op zwee Sitten ugefaangen. Haut zielt een 2.450 Kanner a Jugendlecher an 260 Enseignanten.

“Wéi mer hei zu Déifferdeng wollten eng Secondairesschoul opmaachen, do hu mer ganz séier gemierkt, dass déi aktuell Offer vun der traditioneller Lëtzebuerger Schoul net richteg bei d’Populatioun hei passt, well einfach e ganze Koup Sproochen hei geschwat ginn a Kanner ganz séier an der Primärschoul d’Schlappe verluer hunn, well se einfach kee Lëtzebuergesch oder Däitsch verstanen hunn”, erënnert sech den Direkter Gérard Zens. “An do ass et no engem alternative Modell gesicht ginn an d’Europaschoule waren eeben e Modell, deen do dra gepasst huet.”

Landeswäit sinn aktuell 2.076 Schüler am Primär a 4.503 am Secondaire ageschriwwen. Si verdeele sech op sechs ëffentlech Europaschoulen. Dräi weider Sitte si geplangt, déi nächst Schoul soll zu Schëffleng opgoen.

D’Konzept mat verschiddene Sproochen zitt virun allem vill Famillje mat auslänneschem Hannergrond un. Nëmme 34 Prozent vun de Schüler si Lëtzebuerger. Am Ganze sinn 107 Nationalitéite vertrueden.

Um Lycée Gaston Thorn an der Stad war e Samschdeg den Dag vun den oppenen Dieren. Elteren a Schüler konnte sech iwwer den europäesche Schoulmodell informéieren. D’Aschreiwunge – ënner anerem fir d’7e – fänken hei méi fréi un, ewéi an de klassesche Lycéeën.

No der Inscriptioun ginn d’Kanner op en Interview invitéiert, erkläert d’Direktesch Jessy Medinger: “Dat ass awer kee Selektiounsverfaren. Mir kucke mam Schüler am Gespréich, firwat hie wëll hei hinner kommen. Mir kucken och, ob hien dee richtege Choix geholl huet, fir déi éischt Sprooch an déi zweet Sprooch. Ganz vill Schüler si sech nämlech do net ëmmer direkt sécher.”

De Moment ass de Lycée Gaston Thorn nach um Geesseknäppchen. E Neibau zu Stroossen, vis-à-vis vum CHL, ass geplangt.

Am meeschte gelies
Transport vu Boergeld
Op d'mannst 20 Doudeger bei Fligerongléck a Bolivien
Fotoen
Attack mat den USA laang geplangt
Israel huet "Preventivschlag" géint Iran lancéiert
Fotoen
Auto huet a Kéier iwwerholl
Zeie vun Accident e Freideg tëscht Schëndels a Koplescht gesicht
Donald Trump bestätegt Attack op den Iran
"Leet Är Waffen nidder oder stellt Iech dem sécheren Doud“
Video
19 nei Zich schonn a Betrib
Revisioun vun neie Coradia-Zich bei den CFL
Video
Fotoen
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
150-160 Passagéier vu Luxair betraff
Ausseministère réit staark dovunner of, fir am Moment an de Mëttleren Osten ze reesen
Video
Concours de plaidoiries um Ieweschte Geriicht
Zukünfteg Affekote plaidéieren um Geriicht
Video
Fotoen
0
Diddelenger Rond-Point
Rout Luuchte sollen den Trafic duerch de Kreesverkéier reegelen
Video
Fotoen
14
Dag vun de rare Krankheeten
Och zu Lëtzebuerg probéiere Fuerscher, onheelbar Krankheeten heelbar ze maachen
Video
Eng Foto vun engem vun de Buergbrennen zu Lëtzebuerg.
D'Aktualitéit "kanna"-liicht erkläert
An de Kannaniuuss dës Woch: Buergbrennen, DigiRallye, Afebëbee Punch
Video
0
150-160 Passagéier vu Luxair betraff
Ausseministère réit staark dovunner of, fir am Moment an de Mëttleren Osten ze reesen
Video
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.