RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Donald Trump bestätegt Attack op den Iran"Leet Är Waffen nidder oder stellt Iech dem sécheren Doud“

RTL Lëtzebuerg
"Viru Kuerzem huet d’US-Arméi eng grouss Operatioun am Iran ugefaangen“, dat sot den US-President Donald Trump an engem längere Statement, deen op der Plattform Truth Social gepost gouf.
Update: 28.02.2026 10:28
Donald Trump bestätegt Attack, déi nach ëmmer amgaang wier
Den US-President huet e Statement vun 8 Minutten op Truth Social gepost.

D’Zil vun der Operatioun wier et, d’USA an hir Alliéiert ze protegéieren, esou den Donald Trump.

“Eist Zil ass et, d’amerikanescht Vollek ze verdeedegen, andeems mir akut Geforen duerch dat iranescht Regime eliminéieren.“

Den iranesche Regime géif zanter Joerzéngte Gewalt ënnerstëtzen an déi ganz Regioun destabiliséieren.

Am Mëttelpunkt vun der Militärinterventioun steet sengen Aussoen no ze verhënneren, dass den Iran eng Atomwaff kritt.

“Dësen terroristesche Regime däerf ni eng Atomwaff hunn. Ech soen et nach eng Kéier: Si däerfen ni eng Atomwaff hunn.“ D’USA géifen dofir suergen, “datt den Iran keng Atomwaff kritt. Si wäerten ni eng Atomwaff hunn.“

De President huet d’Bedeelegung vum US-Militär confirméiert a sot, dass d’Operatioun nach amgaang wier. D’USA géifen dem Iran seng militäresch Kapazitéiten zerstéieren.

“Mir wäerten hir Rakéiten zerstéieren an hir Rakéiten-Industrie dem Buedem gläichmaachen.“

Gläichzäiteg huet den US-President viru méiglechen amerikanesche Verloschter gewarnt: “D’Liewe vu couragéisen amerikaneschen Helde steet um Spill, an et kéint och Affer ginn, esou eppes geschitt dacks am Krich.“

An engem direkten Opruff un d’iranesch Sécherheetsautoritéiten huet hien erkläert: “Leet Är Waffen nidder a kritt vollstänneg Immunitéit. Oder, stellt Iech engem sécheren Doud.“

Un d’iranesch Bevëlkerung geriicht sot hien: “D’Stonn vun Ärer Fräiheet ass komm. Verloosst Äert Doheem net. Et ass ganz geféierlech dobaussen. Bomme wäerten iwwerall falen.“

D’Ukënnegung bedeit eng drastesch Eskalatioun am Konflikt tëscht den USA an Iran a kéint wäitreechend Konsequenze fir d’Sécherheetslag am ganzen Noen Osten hunn.

Am meeschte gelies
Nom Accident op der A6 en Dënschdeg
D'Vitess bleift op enger Streck vu 500 Meter op 90 km/h limitéiert
Saharastëbs an der Atmosphär
An der Nuecht op e Samschdeg ass am Fall vu Reen och sougenannte "Bluttreen" méiglech
3
Champions-League-Auslousung
Real Madrid géint ManCity a PSG géint Chelsea an den 1/8-Finallen
4
Complément vie chère
D‘Regierung huet wëlles, eng nei finanziell Hëllef fir Stéit mat geréngem Akommes ze schafen
Méiglecherweis Kokain
Mann festgeholl, deen engem Mannerjäregen eng wäiss Substanz geschenkt huet
Weider News
(FILES) OpenAI CEO Sam Altman attends a talk session with SoftBank group Chairman and CEO Masayoshi Son in Tokyo on February 3, 2025.
Accord fir "technesch Sécherheetsvirkéierungen"
US-Verdeedegungsministère schléisst Ofkommes mat OpenAi of
Nach dem Bieterstreit mit Netflix hat Paramount Skydance die Übernahme des US-Film- und Medienkonzerns Warner Bros. Discovery (WBD) unter Dach und Fach gebracht. Paramount und Warner Bros. unterzeichneten am Freitag eine entsprechende Vereinbarung.
No Sträit mat Netflix
Paramount iwwerhëlt Warner Bros. fir 110 Milliarden Dollar
Attack op den Iran am Liveticker
Iraner flüchten aus Teheran a Luxair-Vol op Dubai iwwer Ägypten ëmgedréint
LIVE
Nom “Preventivschlag” vun Israel op den Iran waren den 28. Februar zwou Dampwolleken iwwer Teheran ze gesinn.
Attack mat den USA laang geplangt
Israel huet "Preventivschlag" géint Iran lancéiert
Fotoen
De 27. Februar 2026 ass e Militärfliger, dee mat Boergeld vun der bolivianescher Zentralbank beluede war, net wäit vum Fluchhafen El Alto erofgefall.
Transport vu Boergeld
Op d'mannst 20 Doudeger bei Fligerongléck a Bolivien
Fotoen
Zu Mailand ass e Freideg en Tram entgleist.
"Et war fuerchtbar"
Tram zu Mailand entgleist - zwee Doudeger confirméiert, op d'mannst 38 Blesséierter
Video
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.