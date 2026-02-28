RTL TodayRTL Today
Nodeems Israel den Iran e Samschdeg eegenen aussoen no "preventiv" attackéiert huet, waren zwou Dampwolleken iwwer Teheran ze gesinn.
Update: 28.02.2026 08:33
Israel huet eegenen Aussoen den Iran e Samschdeg de Moie mat engem “Preventivschlag” ugegraff. Den israeelesche Verdeedegungsminister Israel Katz huet e “besonneschen an direkten Ausnamezoustand fir ganz Israel” erkläert, wéi et vu sengem Ministère heescht. Zu Jerusalem waren e Samschdeg de Moie Sireenen ze héieren. D’Autoritéiten hu vun engem “ganz seriöen” Alarm geschwat.

Iwwer der iranescher Haaptstad Teheran waren e Samschdeg de Moien zwou déck Dampwolleken ze gesinn. Donieft wieren zwou haart Explosiounen ze héiere gewiescht, wéi AFP-Journaliste mellen.

Déi iranesch Noriichtenagence Isna huet gemellt, datt Damp an der Géigend vun engem Quartier ze gesi wier, an deem den héchste Geeschtleche vum Iran, den Ayatollah Ali Chamenei an de Presidentebüro sinn.

Den Iran huet iwwerdeem de Loftraum bis op Weideres zougemaach.

USA un israeelescher Attack bedeelegt

D’USA sinn der New York Times no, déi sech op e Regierungsvertrieder bezitt, um Coup géint den Iran bedeelegt. Och aus israeelesche Verdeedegungskreeser heescht et, datt de Schlag géint den Iran mat den USA ofgestëmmt wier. D’Aktioun wier zanter Méint virbereet ginn an den Datum vun der Attack hätt schonn zanter Woche festgestanen. Zanter Deeg gëtt doriwwer spekuléiert, ob et am Atomsträit mam Iran zu engem US-Militärasaz am Iran kéim oder net.

Am Fall vun enger US-Attack op den Iran gëtt eben och gefaart, datt Teheran als Reaktioun den US-Alliéierten Israel ugräift. E Freideg scho war et den Appell un d’US-Diplomaten an Israel, d’Land ze verloossen. Och Däitschland réit dréngend vu Reesen an Israel of.

E Méindeg sollen d’Verhandlungen tëschent Washington an Teheran eigentlech weidergefouert ginn.

