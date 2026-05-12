RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

56,2 Prozent Fraen3.957 Kandidate fir d'Premièresexamen ageschriwwen

RTL Lëtzebuerg
Den 18. Mee fänken d'Examen am Secondaire Classique an am Secondaire Général un.
Update: 12.05.2026 16:13
Premièresexamen 2024
© Lynn Cruchten / Marc Hoscheid / Archivbild

Fir d'Summersessioun vun de Premièresexame sinn 3.957 Kandidaten ageschriwwen. 56,2 Prozent jonk Fraen an 43,8 Prozent jonk Männer, wéi den Educatiounsministère matdeelt.

D'Examen am Secondaire Classique an am Secondaire Général fänken nächste Méindeg den 18. Mee un. Am General sinn 2.207 Schüler fir d'Examen ageschriwwen, am Klassik 1.750. Dobäi kommen 10 Schüler, déi hir Première an Owescoursë gemaach hunn.

1.674 Membere vun 272 Examenskommissiounen evaluéieren déi schrëftlech, oral oder praktesch Examen.

Am meeschte gelies
Prozess 4,5 Joer nodeems Läich fonnt gi war
Ugekloten hat Pensioun vu Verstuerwenem kasséiert
Drogemilieu a Frankräich
Zwee Doudeger an dräi Blesséierter bei Schéisserei zu Nice
ESC-Stëmmung an Ambassade
Lëtzebuerg feiert seng ESC-Kandidatin zu Wien
Fotoen
ESC 2026
Wéini leeft wat um Eurovision Song Contest?
Video
Invité vun der Redaktioun (12. Mee) - Jasmine Pettinger
"Et däerf ee bei eis och eng aner Meenung hunn"
Video
Audio
15
Weider News
Internationale Wärungsfong
Lëtzebuerger Wirtschaft net a Schwong a Staatsfinanzen op negativer Trajectoire
Prozess ëm Accident mat Äisskulptur
Bis 2019 ass néierens e schwéieren Accident geschitt, esou d'Defense
Audio
Joresrapport vu Luxair
2,6 Millioune Passagéier sinn zejoert op engem vun de ronn 30.000 Flich transportéiert ginn
Rechter vun LGBTIQ+
Lëtzebuerg op Plaz 10 an europäeschem Ranking
Post huet Bilan 2025 presentéiert
No Käschten a Steiere bleift e Benefice vun 31 Milliounen Euro, 19 manner wéi zejoert
Dräi Blesséierter
Accidenter en Dënschdeg de Moien op der A6 an tëscht Éiter a Bous
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.