ESC-Stëmmung an AmbassadeLëtzebuerg feiert seng ESC-Kandidatin zu Wien

Jeff Spielmann
Kuerz virum Eurovision Song Contest 2026 huet d’Lëtzebuerger Ambassade zu Wien op eng offiziell Receptioun zu Éiere vun der Lëtzebuerger Kandidatin Eva Marija invitéiert.
Update: 12.05.2026 07:29

ESC: Offiziell Receptioun an der Lëtzebuerger Ambassade zu Wien (11.5.26)

Nieft ville Lëtzebuerger vu Wien waren och Membere vun der ESC-Delegatioun dobäi.  

De Lëtzebuerger Ambassadeur Jean Graff huet a senger Ried déi enk Frëndschaft tëscht Lëtzebuerg an Éisträich ënnerstrach an dem Eurovision Song Contest eng wichteg Roll fir de kulturellen Austausch zougeschriwwen.

Fir ESC-Flair hu Special Guests wéi d’Sängerin IREM an den éisträicheschen ESC-Participant Cosmo gesuergt.  

 Fir Eva Marija an d’Lëtzebuerger Delegatioun war d'Receptioun eng Geleeënheet, sech kuerz virum grousse Concert mat Supporteren a Partner ze treffen.

D'Tester vun der Liichtshow op der ESC-Bün an der Wiener Stadthalle.
ESC 2026
Wéini leeft wat um Eurovision Song Contest?

D'Tester vun der Liichtshow op der ESC-Bün an der Wiener Stadthalle.
