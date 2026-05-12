Nieft ville Lëtzebuerger vu Wien waren och Membere vun der ESC-Delegatioun dobäi.
De Lëtzebuerger Ambassadeur Jean Graff huet a senger Ried déi enk Frëndschaft tëscht Lëtzebuerg an Éisträich ënnerstrach an dem Eurovision Song Contest eng wichteg Roll fir de kulturellen Austausch zougeschriwwen.
Fir ESC-Flair hu Special Guests wéi d’Sängerin IREM an den éisträicheschen ESC-Participant Cosmo gesuergt.
Fir Eva Marija an d’Lëtzebuerger Delegatioun war d'Receptioun eng Geleeënheet, sech kuerz virum grousse Concert mat Supporteren a Partner ze treffen.