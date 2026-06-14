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Wärend de Francofolies um Samschdeg58 Persoune vum CGDIS en charge geholl ginn

RTL Lëtzebuerg
De Weekend ass zu Esch nees de Festival Francofolies.
Update: 14.06.2026 12:05
Francofolies 2026
© Domingos Oliveira

Um grousse Museksfestival Francofolies zu Esch huet de CGDIS e Samschdeg insgesamt 58 Persoune missen op der Plaz medezinesch versuergen. Wéi et vum nationale Rettungsdéngscht heescht, huet eng Persoun mat der Ambulanz missen an d'Klinik transportéiert ginn.

Am Laf vum Samschdeg den Owend war et fir en Ament zu enger méi grousser Unzuel u Leit komm, déi Hëllef gebraucht hunn, soudatt den Dispositiv kuerzzäiteg huet missen an d'Luucht gesat ginn an zousätzlech Ambulanzen op d'Plaz gefuer sinn. D'Situatioun hat sech awer séier nees berouegt.

D'Francofolies zielen zu de gréisste Museksevenementer am Land a lackelen all Joer Dausende Visiteuren op Esch.

Klickt Iech duerch d'Fotoe vun de Francofolies 2026

2. Dag Francofolies
PLK, Niska, Nosi a Co. hu fir gutt Stëmmung gesuergt (13.6.26)
Francofolies e Freideg zu Esch (12.6.26)

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