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Lëtzebuerg gouf zum DoheemUkrainesch Mamm ass virum Krich geflücht an huet hei eng nei Communautéit gegrënnt

Christina Clements Dayal
RTL Today iwwersat vun RTL.lu
D'Hanna an hire Mann si mat hirem Bëbee um éischten Dag vun der russescher Invasioun aus der Ukrain geflücht, ouni eng Iddi, wou d'Rees kéint higoen. Si hu sech am Grand-Duché een neit Liewen opgebaut.
Update: 02.08.2026 09:57
Hanna with her daughter
D'Hanna mat hirer Duechter.
© Marina Rozhko

Viru véier Joer ass d'Hanna mat hirem Mann zu Lëtzebuerg ukomm, mat net vill méi wéi hirem zwee Méint ale Puppelchen, enger Kaz an enger Wallis. Si waren um éischten Dag vum russeschen Ugrëffskrich op d'Ukrain aus hirer Heemecht geflücht an hunn hiert aalt Liewen an hir Familljen zeréckgelooss. Keent vun hiren Heemechtsdierfer ass haut nach ënnert ukrainescher Kontroll.

"Mir wossten net, wou mir hiwollten, oder wat als nächst géif geschéien", erënnert sech d'Mamm. Nodeems si ee Mount bei Famill an Däitschland ënnerkomm waren, si si op Lëtzebuerg gaangen, wou si vun enger Friemer opgeholl goufen.

Mäi Mann an ech wollten datt eis Duechter sech sécher fillt, datt een et gär huet, an datt et sech fräi fillt, Kand ze sinn.
Hanna

"Si huet eis eng Plaz gi fir ze wunnen, Kleeder, Alldagsproduiten, a souguer ee Bong fir der Kaz Fudder ze kafen. Wann een alles verluer huet, bedeiten esou kleng gutt Dote méi, wéi een et a Wierder ausdrécke kéint", seet d'Hanna.

Antëscht huet d'Famill sech agelieft an d'Hanna huet "Kids in Luxembourg" gegrënnt, eng Communautéit an de Soziale Medie mat iwwer 23.000 Follower op Instagram, TikTok a Facebook. Si huet och eng Kommunikatiounsagence gegrënnt, déi Theeme mat sozialem Impakt opgräift.

Wat als Wee ugefaangen huet, Spillplazen, Muséeën an aner familljefrëndlech Plaze fir hir Duechter ze entdecken, ass ass zu enger Ressource fir Dausende Familljen uechter d'Land ginn.

De ganzen Interview vun eise Kolleege vun RTL Today fannt Dir hei:

Hanna with her daughter
Lëtzebuerg gouf zum Doheem
Ukrainesch Mamm ass virum Krich geflücht an huet hei eng nei Communautéit gegrënnt

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