De Buergermeeschter vu Biissen Jos Schummer demissionéiert aus der CSV a mécht eng Rei Reprochen un d'Parteispëtzt.

De Jos Schummer huet eis d'Informatioun vum Tageblatt confirméiert. Hie wëll als onofhängege Member an der Biisser Märei weidermaachen.

Hannergrond ass de Vott iwwer de Google-Datazenter.

Zwee CSV-Conseilsmemberen Christian Hoscheid a Cindy Barros hate beim Vott iwwer de PAG net mat hirer Fraktioun gestëmmt a si soten "Nee".

Um Enn goufen et 4 Jo-Stëmmen, 5 Enthalunge vun der Fraktioun "Är Leit" an déi zwou Nee-Stëmme vun de genannten CSV-Conseilleren.

Ouni, deen elo onofhängege Jos Schummer stellt d'CSV dann elo just nach 5 vun 11 Memberen am Biisser Gemengerot, "Är Leit" hunn och 5 Leit an deem Conseil.