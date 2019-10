D'Gemeng Conter huet zwou Plaintë gemaach: eng géint de Chef vum CIGR an eng géint "X".

Et si ganz schwéier Virwërf, déi beim CIGR Syrdall am Raum stinn. De Chef vum "Centre d’Initiative et de Gestion Regional", deen eng 145 Leit beschäftegt, kritt Harcèlement virgehäit, donieft géing et grav finanziell Mëssstänn ginn. D’Lëtzebuerger Wort schreift souguer vu "Vetternwirtschaft".

D’Gemeng Conter - eng vun de 5 Gemengen am CIGR Syrdall - huet zwou Plainten deposéiert: eng géint de Chef vum CIGR wéinst dem Harcèlement, eng géint "X" wéinst de finanzielle Mëssstänn. Sou hätt de CIGR 760.000 Euro ausginn, fir eng nei Hal ze kafen an ze amenagéieren, woubäi se am Fong just 200 bis 250.000 Euro guttgeheescht kritt hat.

Well d'Mëssstänn spéitstens zanter Mee bekannt waren, awer bis elo nach ëmmer näischt geschitt wier, hat d'Gemeng Conter d’lescht Woch och e Bréif der Direktioun an dem Verwaltungsrot vum CIGR ginn an un den Aarbechtsminister geschéckt.

Den Aarbechtsminister Dan Kersch sot ons op Nofro hin, hien hätt de Bréif vun der Gemeng Conter direkt un de Parquet weiderginn, méi wéilt hien net dozou soen.

D'Buergermeeschtesch vu Conter, d'Marion Zovilé betount: et geet hir net drëm, den CIGR "futti ze maachen", sou wéi dat intern beim CIGR géing behaapt ginn. Der Gemeng Conter wieren awer "esou grav Saachen" erugedroe ginn, datt ee se och "als normale Bierger" misst un de Parquet leeden.

D’Buergermeeschtesch vu Contern, d’Marion Zovilé

Vu Säite vum CIGR géing e Freideg de Mëtteg nach e Communiqué kommen, esou de President vum CIGR, Mike Hagen, deen och Gemengeconseiller zu Jonglënster ass. Wéi RTL e Méindeg nom Verwaltungsrot vum CIGR op der Plaz war, wollt nach kee Responsabelen eppes soen. Et gouf sech hannert den "Huis clos" verstoppt. D’Stëmmung war jiddwerfalls immens gedréckt.