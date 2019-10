Um Donneschdeg goufen d'Donnéeë vun den Handyen weidergaangen...

Den Haaptbeschëllegten am Prozess um Stater Geriicht géint zwee Männer wéinst zwee Morden, am November 2016, um Schléiwenhaff a beim Fräiheetsbam huet um Donneschdeg gefeelt! Wéi de Vertrieder vum Parquet um Ufank vun der Sëtzung erkläert hat, war de 36 Joer ale Mann moies bei engem Kontrollgank a senger Prisongszell fonnt ginn. Hien hätt e Malaise gemaach gehat a wär vum Dokter verpléischtert ginn. Am Prinzip wär hien awer e Freideg nees do!

Duebelmord viru Geriicht / Reportage Eric Ewald

Den zoustännegen Enquêteur vun der Police judiciaire ass mat senger Analys vun den Telefonsdonnéeë virugefuer. Den Haaptbeschëllegten hätt, wat den 1. Mord ugeet, engem Mann iwwert den Handy vu senger Firma e Message geschéckt, mat enger Foto vun enger Box mat Blutt drun. Am Text stoung, Zitat: „Ech si wierklech richteg an der Merde; et ass brutal schlëmm! (…) Et ass net mäi Blutt! Du hues dat jo vun engem Schwaarzen héieren, deen zu Leideleng erschoss ginn ass!? Da weess De, iwwer wat mer muer schwätzen!“ Wouzou d'Presidentin vum Geriicht bemierkt huet: „Do huet dat zweet Affer nach gelieft!“

Wat den Handy vum zweeten Ugeklote betrëfft, wär ronn eng Stonn nom Doud vum 1. Affer vun deem Telefon aus ugeruff ginn. Dem Enquêteur weist dat, dass dee jonke Mann net schrecklech opbruecht war. „Si behuele sech zimlech normal, wéi wann näischt gewiescht wär!“, huet d'Riichterin dozou gemengt. Déi den zweeten Ugekloten doropshi gefrot huet, ob dem Haaptbeschëllegte säi Message „Hues De Loscht, een ëmbréngen ze goen, oder soss eppes?“ effektiv un hie gaange wär, sou wéi deen anere Mann et e Mëttwoch sot. „Ech hu sou eng Noriicht net kritt!“, war dem zweeten Ugeklote seng Äntwert dorop.

Den Enquêteur war donieft nach op d'Ausso vun enger Frëndin vum zweeten Affer agaangen. Dës Frëndin, och eng Prostituéiert, hat an hirer Auditioun vun engem klengen, méi alen däitschen Auto geschwat, deen den Owend vun der Dot op der Gare laanscht si gefuer wär. De Chauffeur mat Plakkapp hätt un hinnen interesséiert geschéngt. Bis dohin hätt si dee Mann nach ni gesi gehat. Mat enger Foto vum Haaptbeschëllegte konfrontéiert, hätt si deen awer net als de Chauffeur erëmerkannt.

Dëse Prozess geet e Freideg virun.