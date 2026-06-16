RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

30 Joer no KultfilmOp Besuch bei der Lëtzebuerger Kultfigur "Roger"

Christophe Hochard
Duerch den Dokumentarfilm "Roger" am Joer 1996 huet de Roger Dahm Kultstatus erreecht. Haut wunnt den 62 Joer ale Mann zu Meespelt.
Update: 16.06.2026 16:49
© Christophe Hochard

De 6. Juni gouf am Kader vun der Emissioun "Passepartout" de Kultfilm "Roger" nach eemol op der Tëlee gewisen. E weist e Portrait vun engem Mann, deen um Rand vun der Lëtzebuerger Gesellschaft lieft. Dëse Film ass am Kader vum Kulturjoer 1995 entstanen.

Nodeems de Film gewise gouf, koume vill Reaktioune bei eis eran. Sief et iwwer déi sozial Medien oder per Mail. De Gros vun de Leit wollt wëssen, ob de Roger nach liewe géif a wat aus him gi wär.

"Hochi, maach dech w.e.g. op d'Sich nom Roger Dahm". Sou huet et e Méindeg de Moien um Büro geheescht. Mat der Informatioun, dass hien am Raum Kielen ze fanne wär, hunn ech mech op de Wee gemaach.

Do ukomm, hunn ech mäin Auto geparkt an hu mech ze Fouss op d'Sich no dëser Kultfigur aus den 90er Jore gemaach. Mat der Hoffnung, engem op der Strooss ze begéinen, dee mir bei der Sich nom Roger hëllefe kéint. Ech war ënnerwee aus Kielen eraus a Richtung Nouspelt wéi mir bei der Entrée vun engem grousse Bauerebetrib eng frëndlech Madamm Informatiounen iwwer de Roger konnt ginn. "Ech kennen de Rosch aus eiser Kandheet a Schoulzäit. An där Zäit huet hien zu Meespelt gewunnt. Ob dat nach ëmmer de Fall ass, kann ech Iech awer net soen. Fuert am Beschten nom Quatre Vang a Richtung Keespelt an da lenks a Meespelt erof. Do kënnt Dir eventuell nach méi gewuer ginn". A sou koum et och. Zu Meespelt op engem grousse Bauerenhaff huet e frëndlechen Här mir verroden, datt de Roger virun e puer Deeg nach bei hinnen op Besuch war, fir iwwer déi al Zäit z'erzielen a konnt mir och d'Adress vum Rosch ginn. Kuerz drop stoung ech beim Roger Dahm virun der Hausdier. Hie war amgaangen am Gaart ze schaffen an huet an enger Schubbkar Bëtong preparéiert. Mam Sonnenhutt um Kapp koum hie mir mat engem grousse Grinsen entgéint.

Nodeems ech mech kuerz virgestallt hat, war den haut 62 Joer ale Mann direkt bereet, mir Ried an Äntwert ze stoen.

© Christophe Hochard

"Ech si riicht eraus"

De Roger Dahm huet mir erzielt wéi et deemools zum Film koum. "Si hätte gären e Film gehat, fir ze laachen. Ma kee Probleem, da kritt dir e Film fir ze laachen. Méi wei dir gären hätt". 4 Deeg hätten d'Dréiaarbechte gedauert.

Interview mam Roger Dahm
Wei koum et zum Film "Roger"? D'Haaptfigur erzielt aus där Zäit.

"Ech sinn de Lëtzebuerger Pierre Richard"

De Roger Dahm erzielt mir, datt hien nach haut op der Strooss vun de Leit erkannt géif ginn. "Ech sinn de Pierre Richard. Dat ass wat de Leit gefält. Ech si riicht eraus. Vun der Long op d'Zong. Wann ech hei nëmme bis op de Bus ginn, ruffen d'Leit: 'Salut Rosch, wéi ass et?' Ginn ech bis erof an d'Duerf ginn ech do ugeschwat. Hei zu Keespelt/Meespelt kennt mech all Mënsch. 'Hei do kennt de Filmstar' soe se dann zu mir. Ech hunn näischt dogéint".

Bekannt aus dem Film "Roger", de Roger Dahm am Gespréich mat RTL
De Roger Dahm erzielt wei et sech ufillt als Lëtzebuerger Pierre Richard

Och bei de Bauer aus dem Duerf geet de Rosch gären op Besuch, fir iwwer déi vergaangen Zäit ze schwätzen.

De Roger Dahm ass zanter zwee Joer an der Pensioun. Bei enger Plënnerfirma huet hie fréier geschafft. "Ech hu wärend 40 Joer Miwwel geplënnert. Elo schaffen ech heiheem am Gaart". An der Zäit huet de "Lëtzebuerger Pierre Richard" och am Bësch geschafft. Do huet hie Beem gehaen. "Dat war déi schéinsten Zäit. Déi kënnt net méi erëm".

De Roger Dahm aus dem Kultfilm "Roger" am RTL Interview
De Roger erzielt wéi hien an der Zäit Beem gehaen huet.

De Roger Dahm hat deemools vill Spaass bei den Dréiaarbechten. "Ech hat Blutt geleckt a wollt am léifste guer net méi ophalen. Ech hätt jo léiwer gehat, et wären zwou oder dräi Stonne ginn. D'Leit hätten an d'Box gepisst vu laachen".

D'Zäit beim Roger Dahm ass vergaangen ewéi am Fluch. Eng gutt ¾ Stonn stounge mir beieneen. An och wann de Roger kee Krauselkapp méi huet, ass hien nach ëmmer dee Personnage, ewéi een en aus dem Film kennt. Sécher, an Tëschenzäit sinn e puer Joer an d'Land, oder soll ech schreiwen a Meespelt gezunn. De Roger Dahm kënnt sympathesch eriwwer. Als oppen, riicht eraus an net op de Mond gefall, bleift d'Kultfigur "Roger" mir an Erënnerung.

De Kuerzfilm "Roger" kënnt Dir hei nach emol kucken:

"Passepartout" um Samschdegowend
De Kuerzfilm "Roger" huet den Optakt vun eiser neier Serie "Kuerz a Knackeg" gemaach

Am meeschte gelies
Kapverdianesch Communautéit zu Lëtzebuerg
Dirce Monteiro: "Mir fannen ëmmer ee Grond fir ze feieren"
Video
Fotoen
10
US-Arméi
Kampffliger vum Typ B-52 a Kalifornien erofgefall - aacht Doudeger
Video
Nei Legislatioun trëtt a Kraaft
Verschidden Tankstelle kéinte vun e Freideg un owes manner laang op sinn
34
Hofmarschallin Baillie an der Chamber
D‘Maison du Grand-Duc organiséiert sech nei
Audio
4
Lëtzebuerger Coureur liicht blesséiert
Eelere Mann raumt Peloton vu Juniorscourse mam Rollator of
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
2.800 Leit maache beim Fakelzuch mat
Stad Lëtzebuerg presentéiert Programm fir Nationalfeierdag
Decisioun vum EU-Parlament
Veggie-Wurscht, Veggie-Burger a Sojaschnitzel däerfen hir Nimm behalen
Ein mutmaßlich psychisch kranker Mann ist in München in ein Haus eingebrochen und hat sich mit nacktem Unterkörper zu einem Pärchen ins Bett gelegt. Der 48-Jährige verschaffte sich laut Polizei Zugang zu dem Einfamilienhaus im Stadtteil Solln.
München
Abriecher leet sech ouni Box an d'Bett vun enger Koppel
Déiere viru Geriicht
Déi lästeg Mustiken an hir wichteg Roll fir eis
Video
Pisa - De Wëssensmagazin
Kleng Déieren, grouss Froen – a mysteriéis Grenzgeschichten
Video
Schéinheetstrend "Looksmaxxing"
Crèmen, fréi schlofe goen, sech mam Hummer an d'Gesicht schloen
Video
3
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.