Zënter 2014 huet den Numm „Schëttermarjal“ seng fest Plaz an der Lëtzebuerger Aktualitéit.

Op dësem Deel vum Kierchbierger Plateau, stounge bis dohinner just e puer héich Appartementshaiser. A vun hannert dem Futtballterrain u ware Fauna a Flora sech selwer iwwerlooss. Ma zanter 5 Joer scho wiere sech d'Awunner aus dem Quartier géint den enorme Bau-Projet. Dee gouf a senger Envergure wuel zeréckgeschrauft – gebaut gëtt trotzdeem! An datt hinnen d'Aart a Weis, wéi ee mat dëser Naturschutzzon ëmgeet, net passt, dat hunn déi Kierchbierger e Sonndeg kloer demonstréiert.

Et geet hei net ëm Autorisatiounen, déi feelen. Vum Ministère koum Geneemegung, deen Terrain hei prett ze maachen, fir all déi rar, respektiv geschützten Déieren-Zorten, déi dem Bëton musse wäichen...an där gëtt et eng Abberzuel, ënnert anerem d'Schlingnatter.

An der Autorisatioun gëtt festgehalen, dass den Habitat iwwer Jore wäert kontrolléiert ginn. D'Adaptatioun vum Terrain un d'Fauna follegt enger Methodologie, déi Luxplan ausgeschafft huet. Ob dat, wat dodra steet, och esou respektéiert gëtt, dorunner zweiwelen d'Awunner vum Kierchbierg.