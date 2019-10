Souwuel de Chef vun der Beschäftegungsinitiative, wéi och Membere vum Verwaltungsrot geroden ëmmer méi an d'Kräizfeier vun der Kritik.

Viru gutt annerhallwer Woch ware grav Virwërf vun Harcèlement a finanzielle Mëssstänn beim CIGR Syrdall bekannt ginn. De Chef vum "Centre d’Initiative et de Gestion Regional", deen eng 145 Leit beschäftegt, kritt Belästegung virgehäit. D’Gemeng Konter - eng vun de 5 Gemengen am CIGR Syrdall - hat doropshin zwou Plainten deposéiert.

Wéi d'Lëtzebuerger Wort schreift, wieren an tëscht weider Detailer duerchgesickert. Souwuel de Chef vun der Beschäftegungsinitiative, wéi och Membere vum Verwaltungsrot géifen ëmmer méi an d'Kräizfeier vun der Kritik geroden. Informatioune vum Wort no soll de Coordinateur général ëmmer nees Mataarbechterinne sexuell belästegt hunn. Hie soll hinnen och Fotoen a Messagen iwwert säin Aarbechtshandy geschéckt hunn.

De Fernand Schiltz, Member vum Verwaltungsrot, huet sech géintiwwer dem Wort schockéiert gewisen. Hie weist drop hin, dass et sech ëm Fraen handelt, déi et schonn doheem net einfach hätten. Si wieren ausgenotzt ginn. Wéi hie viru Méint de Récktrëtt vum Chef vun der Initiative gefuerdert hätt, hätt hien eleng mat där Fuerderung do gestanen. Et wier näischt geschitt, sou de Schäffe vun der Gemeng Konter.

Um Dënschdeg de Moie soll, no Informatioune vum Lëtzebuerger Wort, de Bureau exécutif beienee kommen. Dee Moment soll de President vum Verwaltungsrot vum CIGR Syrdall, Mike Haagen, de Vetrieder vun deene fënnef Membergemengen erklären, wéi eng Aarbechte fir wéi vill Suen duerchgefouert goufen.

En Dënschdeg de Mëtteg ass donieft eng Reunioun vum Verwaltungsrot virgesinn, dëst a Präsens vun engem Vertrieder vum Aarbechtsministère. Wéi et weider heescht, hätt d'Gemeng Konter iwwerdeems duerchblécke gelooss, aus der Beschäftegungsinitiative auszetrieden, wann net endlech Konsequenze gezu ginn.

D'Buergermeeschtesch Marion Zovilé-Barquet huet sech schockéiert gewisen, dass de Coordinateur Général nach ëmmer op sengem Posten ass. Si wéisst hirer Hänn kee Rot méi, sou d'Gemengemamm géintiwwer dem Wort.