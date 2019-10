Aktuell a fréier Membere vum Verwaltungsrot vun der Beschäftegunginitiativ hu gréisser Aarbechte vum CIGR bei sech selwer maache gelooss, sou den 100,7.

Den ëffentlech-rechtleche Radio huet Facturë virleien a schreift, et wier beim President vum Verwaltungsrot an LSAP-Gemengerot vu Jonglënster, de Mike Hagen a bei deem senger Mamm, am Juni a Juli 2012 geschafft ginn.

Donieft hätt de CIGR beim fréieren CSV-Buergermeeschter vu Sandweiler John Breuskin a beim CSV-Vertrieder vu Sandweiler Léon Müller Aarbechte gemaach. De CIGR Syrdall, dat si 5 Gemengen: Conter, Schëtter, Niederaanven, Sandweiler a Jonglënster.