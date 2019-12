Wann een e Protokoll bezuelt huet, bleift dat nach 48 Méint an engem separate Fichier stoen, och wann et net méi am Fichier central steet.

En Donneschdeg de Moie kruten déi parlamentaresch Kommissioune fir bannescht Sécherheet a fir Justiz, d'Etüd iwwert déi verschidde Policefichierë virgestallt, déi de Policeminister vun der IGP, der Inspection générale de la Police maache gelooss huet.

"Mir wosste vun Ufank un, datt net alles am grénge Beräich wier" sot den CSV-Deputéierte Gilles Roth no der Kommissioun, zum Schluss hätt een awer geduecht et wier een duerch de Bësch. D'Reunioun um Donneschdeg de Moien hätt gewisen, datt dat net stëmmt.

Gilles Roth: Ech ginn Iech e konkret Beispill. Et ass eis virun 3 Woche gesot ginn, wann een e klassesche Protokoll géing kréie wéinst falsch Parken, an et géing een dee bezuelen, da géif dat net méi an engem Fichier opgelëscht ginn, de Fichier central. Haut gi mer da gewuer, dass dat zwar net méi am Fichier central steet, mä et steet dann an engem Fichier vun den Avertissements taxés an dat wann Dir e Protokoll bezuelt hutt, nach 48 Méint, dat heescht 4 Joer dono, obschonn Der bezuelt hutt. An de Sënn awer vun engem Avertissement taxé, dat ass wann Der bezuelt, dass déi "Strofdot" déi Der gemaach hutt, dass déi net méi opzeféieren ass.

De Gilles Roth iwwer Police-Fichieren

Et stéingen nach eng ganz Rei Froen op, seet de Gilles Roth. D'CSV géif dofir am Sënn vun enger gudder Zesummenaarbecht ee fir allemol verlaangen, datt all Fakten an Informatiounen op den Dësch kommen.