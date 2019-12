Den 112 mellt en uergen Accident géint 20.18 Auer zu Esch. Um Boulevard Charles de Gaulle ass en Auto an e Foussgänger gerannt.

Fir de Passant koum all Hëllef ze spéit, d'Persoun ass nach op der Plaz un hire Blessure gestuerwen.

Op der Plaz waren d'Pompjeeë vun Esch, de CPEL Belval, de Samu vun Esch an d'Ambulanz vun Diddeleng.

E Freideg am fréien Owend goufen zwee weider Foussgänger bei Accidenter mat Autoe blesséiert, eemol um 17.45 Auer an der Brill Strooss zu Esch an um 18.40 Auer an der Rue Joseph Felten um Houwald.

Bei engem Accident tëscht 3 Autoen um Gaasperecher Kräiz Richtung Rond-Point Gluck gouf um 18.40 eng Persoun blesséiert.