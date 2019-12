D'Regierung wäert eng Radiographie maache vun all de Steiermesuren, déi d'Präisser am Logement an d'Luucht dreiwen.

Dat huet de Pierre Gramegna e Mëttwoch de Moien an der Chamber annoncéiert. De liberale Finanzminister ass do op d'Remarke vum LSAP-Deputéierten a Budgetsrapporter, den Yves Cruchten agaangen. Am Zesummenhang mam Logement géing an den nächste Méint "vill dozou gesot a gemaach ginn", sou de Pierre Gramegna. Zil wier et, engersäits d'Offer u Wunnenge weider an d'Luucht ze setzen an anerersäits mat der Steierreform déi kontinuéierlech Spiral vun de Logementspräisser z'änneren. D'Regierung wier sech bewosst, datt d'Aarmut an d'Inegalitéiten och hei am Land wuessen, mä dat wier a ganz Europa esou. Deemno misst ee sech eng ganz Rei Froe stellen, sou de Finanzminister, dee virun allem d'Iddi vun engem "Observatoire des inégalités" ënnerstëtzt huet. De Pierre Gramegna huet awer de Bilan vun der leschter a vun dëser Regierung verdeedegt. Hien huet all d'sozial Mesuren ervirgehuewen, déi bal d'Hallschent vun den Ausgabe vum Staat duerstellen.

De Pierre Gramegna ass e Mëttwoch de Moien dann och op d'Avise vun de verschiddenen Institutiounen a Beruffschamberen agaangen. Datt weder d'geplangte Steierreform, nach nei annoncéiert Klimaschutzmesuren am Budget comptabiliséiert sinn, wier ganz normal, well dës Mesurë jo nach net decidéiert sinn. Déi Mesuren aus dem Klimapak, déi schonn a Kraaft sinn, déi wieren natierlech scho chiffréiert.

De Finanzminister huet donieft op Widderspréch tëscht de verschiddenen Avisen higewisen. Déi eng géingen der Regierung Optimismus virgeheien an déi aner de Géigendeel. Ënnert dem Stréch kéint ee sech iwwert d'Budgetszuele freeën, well se d'europäesch Budgetsziler géingen anhalen, sou de Minister.

Als Konklusioun huet de Pierre Gramegna den Cicero zitéiert: "Das öffentliche Wohl ist oberstes Gesetz". Mam Budget fir d'nächst Joer wier "dës Regierung "dësem Leitmotiv gerecht.