De Centre hospitalier vun Esch weit um Dënschdeg hire fuschneien IRM an.

Et ass dat 1 vun 4, déi am Land nei installéiert goufen oder ginn. Déi am CHL an am Kierchbierger Spidol sinn ewell schonn operationell. Deen an der Klinik zu Ettelbréck krut e bësse Retard, a soll am Juni opgoen. Deen Ament ginn et der dann 11 am Land...

Wéi de Quotidien um Dënschdeg schreift, ginn et awer Problemer beim Finanzement vun deene 4 neien IRMen. U sech sollt nämlech d’Gesondheetskeess ee Fënneftel vun de Käschten droen, mä fir den Ament géif dat vun der CNS blockéiert ginn.

Dëst hu souwuel de Generalsekretär vun der Spidols-Federatioun FHL, wéi och de Santés-Ministère der Zeitung confirméiert. D’CNS hätt zousätzlech Analysen gefrot. D’Diskussiounen tëscht der CNS an der Santé géife lafen.

Auswierkungen op de Patient hätt dat awer iwwerdeems keng.