Mëtt November 2019 ass déi completéiert Lëtzebuerger Orthografie a Kraaft getrueden. Ronn 1 Prozent vun de Wierder am LOD waren dovunner betraff.

An elo huet de Lëtzebuerger Online Dictionnaire d'Top 20 vun den am meeschte gesichte Wierder zanter der Reform publizéiert:

1) zimmlech

2) wannechgelift

3) ieren

4) gemeinsam

5) opmierksam

6) stuer

7) Ekipp

8) puer

9) trauereg

10) Bier

11) Flughafen

12) well

13) Spuer

14) Stier

15) änlech

16) Fürerschäin

17) entweeder

18) üblech

19) Fernsee

20) Reiefolleg

Opfälleg ass hei, datt d'Leit sech grad fir d'r-Reegel, also den "i" an den "u" virum "r", interesséiert hunn. Ganzer 6 Wierder (ieren, stuer, puer, Bier, Spuer a Stier) sinn dovunner an der Top 20 dran. Dëst ass ëmsou méi interessant, well grad déi Reegel ganz nei Schreifweise mat sech bruecht huet.

Weider Detailer um Site vun Educatioun.lu