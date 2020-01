Eisen Informatiounen no huet de Jeannot Waringo säi Rapport iwwert de groussherzoglechen Haff ofgeschloss an am Laf vum Freideg dem Premier iwwerreecht.

De Staatsminister Xavier Bettel hat de fréieren Direkter vun der „Inspection générale des finances“ Enn Juni domadder chargéiert, eng onofhängeg Enquête iwwert d'Finanz- a Personalpolitik ze maaachen. Dat nodeems et eng ganz Rei personell Changementer an Departe gouf. Wéi et heescht, soll de Grand-Duc de Rapport de Weekend iwwer perséinlech presentéiert kréien. Nach ass net offiziell gewosst, wéi eng Suite de Rapport kréie wäert. Op eis Nofro hin huet et nom Regierungsrot vum Xavier Bettel just geheescht, datt hie mam Rapport wäert an d'Chamber goen. Deemno wäert de Waringo-Rapport also ëffentlech gemaach ginn. Wéini dat ass an a wéi enger Form dat geschitt, ass nach net kloer.