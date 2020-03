Cargolux-Maschinne sinn amgaangen, eng Loftbréck ze fléien, fir e provisorescht Spidol op Lëtzebuerg ze bréngen.

6 Flich wieren hei geplangt. Eng Struktur mat Plaz fir 200 Better, dovun 100 Stéck, déi mat Beootmungsmaschinnen ekipéiert wieren. Op der Pressekonferenz e Freideg huet de Premier Xavier Bettel confirméiert, dass en Deel vun der Liwwerung schonn am Grand-Duché ukomm ass an den Ament beim CHL opgeriicht gëtt.

D'Container si via Cargolux aus Bari (Italien) ukomm.

Andréck vum François Aulner virum CHL (20.03.20)