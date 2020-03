D'Felder gi preparéiert, gedüngt. Et gëtt geséit. Soss gëtt et am August kee Karschnatz, keng nei Fudder-Reserven. Keng Gromperen.

Den Zonk gëtt an d'Rei gemaach, fir wann d'Béischten op d'Weed kommen. Mir si matten an enger vun deene Perioden am Joer, wou d'Landwirtschaft ganz aktiv ass. Do ass den Drock och zu Näerden bei "Agri-Distributioun" grouss. Nei Maschinne ginn den Ament keng verkaf. D'Material, wat um Feld an den Asaz kënnt, muss awer ënnerhal ginn.

"De Magaséng ass nach zum Deel aktiv. Mir ginn nach ëmmer Stécker eraus. Mir leeë se op Commande vum Client virun d'Dier. Den Atelier schafft nach ëmmer, ma do sinn e puer Leit krank. Dat sinn net direkt Fäll u Covid-19, ma Mogrippen, déi an dëser Zäit sinn." sou de René Diederich vun Wolff Weiland.

Engersäits schaffen den Ament nach eng 60 bis 65% vun de Mataarbechter, virop am Depannage. Well de Verkaf u Material eng grouss Roll spillt, ass anerersäits d'Aktivitéit awer ëm 60 bis 65% agebrach. A wéi laang d'Mecanicienen iwwerhaapt nach d'Landwirtschaft ënnerstëtze kënnen, ass eng aner Fro.

"Eng Partie vun eise Fournisseure si Fabricken, déi dës Woch oder ugangs nächster Woch gestoppt ginn. Pièces de rechanges dat leeft nach normal. Wann d'Kris elo nach e Mount oder der zwee weider dauert, da gëtt dat alles méi enk. Et ass alles extrem matenee vernetz: doduerch si Vir-Liwweranten, déi net méi schaffen an da kënnt eent deem aneren no." sou de Landmaschinnemechaniker.

Chômage-Partiel gouf nach keen ugefrot. D'Vendeuren huelen den Ament nach Congé vum leschte Joer eran. Aner Mataarbechter schaffe vun Doheem aus. Wat d'Ënnerstëtzung vum Staat un d'Betriber ubelaangt, sou wäert dëse Patron wuel ufroen, fir d'Cotisations sociales, Steieren auszesetzen. Mat der Bank muss wuel och noverhandelt ginn, well d'Fournisseuren Drock maachen, fir Rechnunge bezuelt ze kréien.

"Et ass wéi wa Feier ass. Elo sinn all d'Leit am gaangen ze läschen. Ma duerno, wann d'Feier geläscht ass, da kommen nach eng ganz Partie aner Problemer op d'Betriber zou. Dann ass kee méi do, fir ze läschen. Dann ass erëm jiddereen op sech selwer gestallt. Da mengen ech, kommen eréischt déi richteg Problemer zu Dag, wat de wirtschaftlechen Aspekt ubelaangt.", sou de René Diederich.

Den Ament géif emol d'Gesondheet vir goen.

D'Serie am Iwwerbléck

Serie "Lëtzebuerger Betriber a Corona-Zäiten" (1): Bei der Luxlait leeft d'Produktioun op Volltouren