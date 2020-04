De Patron vu Stugalux weist op gréisser Problemer am Bausecteur hin, mä awer och op eng gréisser Ongerechtegkeet.

Bausekteur Stugalux - Reportage François Aulner

Salariéë kréien am Krankeschäin 100% vun hirer Pai iwwerdeems se am Chômage partiel just 80% kréien. Et misst a béide Fäll d’selwecht sinn, fuerdert de Patron vun der Bau- a Promotiounsfirma Stugalux, déi iwwer 300 Employéen huet.

De Joel Schons seet am RTL-Interview d’Zuel vu Krankeschäiner wier just virum Chômage partiel wéinst der Corona-Kris enorm an d’Luucht gaangen. Am Duerchschnëtt wieren 12 bis 13 Leit am Krankeschäin an elo wieren et der 80.

De Patron vu Stugalux betount: „Ech wëll net den Dokter sinn dee seet, datt all déi Leit gesond sinn, mee et wier ongerecht fir déi di am Chômage partiel si par Rapport zu deenen déi am Krankeschäi sinn“.

Et misst d’selwecht sinn a béide Fäll. Ob 80% oder 100%. Et wier eng politesch Decisioun, sou de Joel Schons.

Bausecteur ënner Konditioune rëm opmaachen

De Patron vu Stugalux kann iwwerdeems verstoen, datt grouss Chantiere gestoppt sinn. Allerdéngs wënscht hie sech, datt gewëss Aktivitéiten, wou wéineg Leit néideg sinn, ënner strenge Sécherheetsmesurë rëm kënnen ugoen. De Joel Schons nennt als Beispiller Plätterchersleeër oder Usträicher am Neibau.

Hie weist och op Onkloerheet bei de restriktive Mesuren an erzielt wéi zwee vu senge Leit – mat zwee Autoen - op den Terrain gaange sinn, fir Niveauen ze moossen. Trotz Ofstand vun op d'mannst 10 Meter goufe se vun der Police heemgeschéckt.

D’Recommandatioun vum Inneministère fir keng Baugeneemegunge méi erauszeginn dann, dat géing dem Wunnengsbau no der Kris „bestëmmt net hëllefen“, sou eng weider Kritik vum Bauentrepreneur.

Och de Congé collectif am Summer misst hannerfrot ginn, well dem Joel Schons no wier et schwiereg ze vermëttelen, datt wann am August rëm ka geschafft ginn, da rëm Vakanz ass. Hie proposéiert soss nach als alternative Congé deels auszebezuelen oder d’Aarbechtszäit fir 54 Stonnen d’Woch opzemaachen. Op fräiwëlleger Basis, betount de Patron.

De Nicolas Buck, President vun der Union des entreprises (UEL) rifft d’Salariéen op solidaresch ze sinn. Effektiv wier d’Zuel vu Krankeschäiner an d’Luucht gaangen.