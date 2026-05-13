Et ass déi selwecht Puddermëllech fir Puppelcher, déi schonn am Februar zréckgeruff gi war. Dës wier duerch e Feeler nees op de Marché komm.
Update: 13.05.2026 16:23
Réckruff vum 13. Mee 2026
Dëse Produit gëtt zréckgeruff
© RTL Grafik

Nodeems et Ufank des Jores eng weltwäit Réckruffaktioun vu Puddermëllech gouf, ass duerch e Feeler an der Distributiounsketten de Produit "Nutrilon PROfutura 1" nees op de Marché komm. Dat mellt d'Liewensmëttelsécherheet a gëtt an deem Kontext op en Neits e Réckruff eraus.

Zeréckgeruff gëtt deeno d'Puddermëllech fir Puppelcher PROfutura 1 vun der Mark Nutrilon, well hei méiglecherweis Cereulid kéint am Produit ze fanne sinn, dat duerch de Mikroorganismus Bacillus cereus produzéiert gëtt. Dëse Produit gouf a méi Geschäfter am Land verkaf.

Hei d'Detailer zum Produit:

  • Name: Nutrilon PROfutura, 1 (Säuglingsanfangsnahrung)
  • Marke: Nutricia
  • Einheit: 800 g
  • Barcode: 8718117612352
  • Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 04/06/2027
  • Losnummer: 2027.06.04

All weider Detailer stinn op LU-Alert.lu.

