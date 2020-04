Am Fall, wou och zu Lëtzebuerg misst decidéiert ginn, wie behandelt gëtt a wien net, dierfe Leit net wéinst Alter oder Nationalitéit diskriminéiert ginn.

D'Corona-Kris ass eng Gefor fir d'Welt-Gesondheet an a ville Länner sinn d'Gesondheets-Systemer iwwerlaf. Zu Lëtzebuerg ass dat net de Fall, mä et kann net ausgeschloss ginn, datt et och hei esou wäit ka kommen. Dofir huet déi national Ethikkommissioun eng Stellungnam erausginn, mat Richtlinnen, un deene sech Spideeler, Dokteren a Fleegepersonal orientéiere kënnen, wann et sollt esouwäit kommen an Decisioune misste geholl ginn, wien nach ka behandelt ginn a wien net.

Dobäi gëllt ee wichtege Prinzip: All Patiente si gläich, et däerfe keng Diskriminatioune gi wéinst Alter, Nationalitéit, a sou weider. All Entscheedunge missten opgrond vun objektiven Argumenter geholl an dokumentéiert ginn an och dem Wëlle vum Patient misst Rechnung gedroe ginn.

Et wär déi doulouréist Stellungnam gewiescht, déi d’Ethikkommissioun bis elo geholl hätt, sot d’Presidentin Julie-Suzanne Bausch.