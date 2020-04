Zanter en Dënschdeg gëtt et eng nei Helpline "Häuslech Gewalt" fir Affer dovun, fir Fraen, Kanner a Männer.

Pierrette Meisch iwwer nei Helpline / Rep. Eric Ewald

Dee Service gëtt vu 5 Associatiounen (Pro Familia, Maison de la porte ouverte, infoMann, Femmes en détresse a Conseil national des femmes) ugebueden; et kënnt een ënner anerem op der Telefonsnummer 2060 1060 un Hëllef. D'Pierrette Meisch, Directrice vu Pro Familia, sot am RTL-Interview - stellvertriedend fir déi 5 Associatiounen -, dass hiert Haus zu Diddeleng de Moment ausgebaut gëtt. Am Beräich Aide à l'enfance wären zwee nei Centres d'accueil virgesinn.

Déi kënne Kanner vu 4 bis 12 Joer ophuelen, deenen hiert Wuelbefannen an der Famill net garantéiert ass an déi iwwert d'Jugendgeriicht placéiert ginn. Sou kéinten 10 Kanner opgeholl ginn, déi Affer vu Vernoléissegungen oder Mësshandlunge sinn. D'Pierette Meisch erkläert:

"Ech géif awer och wëlle soen: Déi Associatiounen, déi un der Hotline bedeelegt sinn, sinn all täteg am Beräich vun der häuslecher Gewalt - déi 5 Associatiounen - an déi kënnen iwwer 200 Plazen an hire jeeweilege Centres d'accueil d'urgence fir Affer - Fraen a Kanner - vun häuslecher Gewalt ubidden. De Service infoMann huet och eng Dose Plaze fir Männer a Wunnengen."

Donieft offréieren déi 5 Associatioune Berodungen an Assistance fir Kanner, Jugendlecher, Fraen a Männer, déi Affer vu Gewalt am Stot sinn.