D'Facebook-Aussoe vum Dan Kersch géintiwwer Indépendante suerge weider fir Opreegung.

D'Confédération du Commerce, d'Féderation des Artisans an d'Horesca fannen an engem gemeinsame Communiqué nawell däitlech Wieder.

Déi 3 Presidente vun den Associatioune schreiwen, datt ee géing aktéieren, datt de Vizepremier an Aarbechtsminister Kersch sech net fir seng Meenung wéilt entschëllegen, datt et elo net d'Ziel dierft si fir räich Independanten ze retten.

Et bräicht een och keng Entschëllegung, mä et géing een Aktioune fir d'Fräiberuffler verlaangen, esou d'Associatiounen.



Anescht wéi de Minister géing menge géing nämlech och fir Indépendanten e Risque bestoen, fir an de Chômage ze falen. Datt den Dan Kersch seng Texter net géing kenne wier schonn erstaunlech.

D'Pandemie géing eis treffen, ouni den Ënnerscheed tëscht Salarié an Independant ze maachen.



18'000 Independanten hätten e Revenu vu knapp iwwer 4000€ de Mount, op deene misste Steiere bezuelt ginn, sou wéi patronal a salarial Laaschten. Derbäi kéimen dacks vill Aarbecht, sou wéi Loyeren a Remboursementer vu Kreditter déi ze bezuele wieren.



Ales wat ee géing verlaangen, wier datt Independanten d'selwecht traitéiert ginn ewéi déi aner Bierger.

De fonds pour l'emploi sollt fir déi Selbstänneg déi selwecht Remplacentsrevenue virgesinn ewéi fir d'Salariéen.