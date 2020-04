Weider mussen d'Visiteuren och ënnerschreiwen, datt si keng Symptomer hunn, déi beim Coronavirus optrieden.

Um Dënschden hat d’Familljeministesch annoncéiert, dass et vun elo un offiziell erlaabt ass, nees Visitten an den Alters- a Fleegeheemer z’organiséieren. Dat allerdéngs ënner strenge Sécherheets- an Hygiènesmesuren. Eng RTL-Ekipp hat d’Geleeënheet, sech e Bild dovun ze maachen, wéi de Besuch a Covid19-Zäiten an der Residence Monplaisir zu Munneref organiséiert gëtt. Hei gëtt de Leit schonn an der Entrée d’Féiwer gemooss, si mussen e Mondschutz an Händchen unhunn an ënnerschreiwen, dass se keng Corona-Virus-Symptomer hunn oder mat engem Infizéierten a Kontakt waren. Duerno dierfe se zu maximal 2 hir Léifst aus dem Heem besichen, dat a speziell ofgetrennte Raim, fir jee eng hallef Stonn.

An de 15 Servior-Haiser uechtert d’Land kënnen d’Bewunner eréischt vum nächste Méindeg u Besuch empfänken. Dat, well d’Visitten nach uerdentlech musse preparéiert ginn an dofir zum Deel och speziell Amenagementer néideg sinn. Dobäi kënnt, dass vun der Santé jo och d’Haiser integral, dat heescht souwuel d’Personal, wéi och d’Residenten all, op de Covid-19 getest ginn an och deen Depistage erfuerdert eng gewëssen Organisatioun.

Dofir kann et plazeweis nach méi laang daueren, bis ee seng Eltere, Grousselteren oder soss Familljememberen an den Heemer perséinlech kann erëmgesinn. Servior wäert all betraffe Famillje kontaktéieren an iwwert d’Besuchsprozeduren informéieren. Et ass nach emol de Rappell, dass eng Visitt nëmme op RDV méiglech ass.