Et ware schonn ongewinnt schaarf Kriticken. Déi parlamentaresch Oppositioun huet en Dënschdeg de Mëtteg an der Plenière hirem Ierger Loft gemaach.

No an no hu Vetrieder vun allen Oppositiounsfaarwen op en Neits ze verstoe ginn, datt d'Regierung an hiren Aen de Geck mat der Chamber géing maachen.

D'Haaptthema vun der Diskussioun ware parlamentaresch Drénglechkeetsfroen, bei deenen d'Urgence net unerkannt gëtt.

D'CSV huet an där Saach besonnesch de Chamberpresident Fernand Etgen attackéiert, hie wier net objektiv a géif bei Decisiounen d'Positioun vun der Regierung vertrieden.

De Fernand Etgen huet fir säin Deel erkläert, datt dacks Froe vun der Form hier net richteg gestallt géinge ginn. Ënner anerem wiere verschidde Froen ze laang, fir datt d'Urgence kéint unerkannt ginn.

Den CSV-President Frank Engel reagéiert op Facebook a wielt nach ganz aner Wierder. De Fernand Etgen wier inkompetent, hätt näischt op deem Poste verluer an hie wier eng Entwierdegung vum éischte Pouvoir, sou den CSV-Parteichef.