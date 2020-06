Op enger Pressekonferenz huet de Flüchtlingsrot ënnert anerem iwwert d'Corona-Pandemie an d'Situatioun an de griichesche Flüchtlingscampen diskutéiert.

De Flüchtlingsrot begréisst en Donneschdeg virun der Press d'Efforte vun der Regierung, fir déi vulnerabel Asyldemandeuren nach besser wärend der Corona-Kris ze protegéieren.

Am Kader vun der sanitärer Kris hat de Flüchtlingsrot gefuerdert, datt Asyldemandeuren, déi mam Covid-19 infizéiert sinn, medezinesch Soinen an Traitementer zu Lëtzebuerg kréien. Aktuell stellt ee sech awer e puer Froen iwwert d'Structure d'Hébérgement d'Urgence um Kierchbierg, wou d'Refugiéen ënnerbruecht sinn an et bis ewell och Corona-Fäll gouf.

E weidere Wonsch ass et, den Asyldemandeuren den Accès op den Aarbechtsmaart ze vereinfachen. Zejoert hat de Flüchtlingsrot an deem Kontext eng Entrevue mam Aarbechtsminister, wou Propositioune gemaach goufen. Ënnert anerem sollen d'Kompetenzen a d'Besoine vun de Leit méi séier identifizéiert ginn.

Donieft wëll de Flüchtlingsrot, datt vulnerabel Refugiéen a séchere Logementer a Griicheland ënnerkommen oder an aner EU-Memberlänner transferéiert ginn. Dowéinst goufen déi europäesch Institutiounen an engem Bréif opgefuerdert, Mesuren en place ze setzen, fir d'Gesondheet an d'Sécherheet vun de Flüchtlingen nach besser ze garantéieren.

Zënter bal 3 Méint gëllen an den iwwerfëllte griichesche Flüchtlingslager wéinst der Corona-Pandemie streng Ausgangsbeschränkungen. Deconfinementer si bis ewell net en vue. An de Flüchtlingslageren op den Ägäis-Insele liewen aktuell ronn 33.000 Mënschen.