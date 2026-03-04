LCGB an OGBL"Inakzeptabel Zoustänn" fir Mataarbechter bei den Toiletten am ëffentlechen Transport

Vun inakzeptabelen Zoustänn wat déi sanitär Versuergung vun de Mataarbechter am ëffentlechen Transport ugeet, schwätzt den LCGB an engem Communiqué e Mëttwoch de Moien. Op ville Bus-Terminussen géifen et nach ëmmer keng Toiletten ginn, respektiv wieren Sanitär Infrastrukturen deels baussent den normale Schaff-Zäiten zou.
Dës Zoustänn géifen zu schwieregen Aarbechtskonditioune féieren, dat wier an engem Land wéi Lëtzebuerg dem LCGB no net ze toleréieren.
Dofir fuerdert den LCGB datt op all Terminus Toilette géifen disponibel gemaach ginn, an och eng kloer Zäitfënster, bis wéini dës sollen installéiert sinn. Fir op d’Situatioun vun de Buschaufferen opmierksam ze maachen, rifft den OGBL da muer zu enger Protestaktioun op, dat um Kierchbierg beim Arrêt Rout Bréck.