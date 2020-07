Et ass e Projet, deen de grénge Logements-Minister Henri Kox onbedéngt nach virum Summer wollt virstellen: D'Reform vum Bail à Loyer.

E Mëttwoch krute fir d'éischt d'Deputéiert an der zoustänneger Chamberkommissioun an dunn d'Press d'Detailer presentéiert. Bei der Reform vum Loyersgesetz geet et virun allem drëm, Kloerheet ze schafen.

De Minister hat notamment nach en Urteel ofgewaart, dat den 18. Juni mat Verspéidung um Stater Friddensgeriicht gesprach gouf: e Mann, deen an engem Appartement um Lampertsbierg wunnt, hat geklot, well de Proprietären de Loyer wollt eropsetzen, senger Meenung no awer hätt e misse méi niddereg sinn. Dem Gesetz vun 2006 no dierft de Proprietären net méi wéi 5% vum investéierte Kapital froen. Fir d’Geriicht war d’Definitioun vum “investéierte Kapital” net kloer genuch. De Logementsminister Henri Kox: "D'Präzisiounen an deem Gesetz vun 2006 waren awer vläicht am Detail net gutt genuch, sou dass mer elo an dësem Gesetz dat nei präziséiert hunn, wéi de Capital investi gerechent gëtt, wéi och eng Décote ass, wann en Haus bis méi al ass, an och wann eng Constatatioun doriwwer ass, dass och eng Loyerskommissioun sech selwer ka saiséiere fir dat z'iwwerpréiwen.”

Et soll also kloer gestallt ginn, datt den Deckel um Loyer respektéiert gëtt – hei wieren et notamment Abuse gi bei de sougenannte Kaffiszëmmer. Dofir gouf präziséiert, datt d’Zomm vun eenzele “Chambres meublées” och net dierf méi héich si wéi 5% um Capital investi. An: d’Colocatioune ginn definéiert a vun de Chambres meublées getrennt: “Hei gi mer eng gesetzlech Basis fir eng Solidargemeinschaft, eng Colocatioun ass e solidarescht Zesummeliewe vu Leit, déi net onbedéngt e Lien parental hunn an et ass eng Solidargemeinschaft vis-à-vis vum Bailleur.”

D’Wunngemeinschafte ware rezent an der Diskussioun wéinst dem Escher PAG, dee vun der Oppositioun staark kritiséiert huet, well en dës Form vun Zesummeliewen an Eefamilljenhaiser verbidde wollt, fir dës ze schützen. Am neie Gesetz solle Colocatiounen net u Begrëffer wéi “Eefamilljenhaus” oder “Appartement” gebonne ginn: „Natierlech mussen d'Gemengen op sinn, fir sou Colocatioune kennen opzemaachen. An déi Diskussioun hätt ech gären, well Colocatioun ass eppes Positives, wou Leit sech zesummendinn a solidaresch vis-à-vis vun engem Proprietären sech verhalen.“

De Minister hofft, datt d’Gesetz bannent engem Joer kann a Kraaft trieden. Déi éischt Reaktiounen an der zoustänneger Chamberkommissioun waren op alle Fall éischter positiv, och bei der Oppositioun, wéi mer op Nofro gesot kruten.

Just eng Drëps op de waarme Steen

Modifikatioun um Loyersgesetz - Rep. Annick Goerens

Fraise vun Immobilien-Agencë ginn an Zukunft 50/50 tëscht dem Locataire an dem Proprietär gedeelt, d'Garantie locative gëtt op 2 Méint erofgesat, d'Colocatioune kréien hei am Land eng gesetzlech Basis an da gëtt nach de sougenannte Prinzip vum „Capital investi“ méi kloer definéiert. De Logementsminister Henri Kox huet haut eng ganz Rei Modifikatioune vum aktuelle Loyersgesetz presentéiert, déi awer um Wunnengsmarché net vill wäerten änneren.

An des ass sech och de Minister bewosst. Déi 7 Modifikatioune si just eng Drëps op de waarme Steen, well zum Beispill sinn nach ëmmer keng Sanktioune virgesi mee et wär ee Schrëtt an déi richteg Richtung: „Mir wäerten heimat een Deel vum Logementsproblem besser encadréieren. Awer schlussendlech all Problemer vum Logement vun haut op Muer, duerch ee Gesetz aus dem Wee ze schafen, mengen ech, war net d'Zil.“

An Zukunft gëtt et dann och eng Informatiounspflicht. De Capital investi muss am Loyersvertrag stoen an och d'Prezisioun dass wann et e Problem gëtt dass een eng Commission de loyers ka saiséieren. Fraise fir eventuell een Expert anzeschalten, bleiwen dann awer beim Locataire.

No de rezenten Diskussiounen zu Esch ronderem d'Co-locatiounen dierft et elo och interesséieren, dass hei zu Lëtzebuerg eng gesetzlech Basis fir dës nei Wunnform geschaaft gëtt. Do orientéiert een sech un der Belsch.

"D'Flichten an d'Rechter vum Colocataire an d'Flichten an d'Rechter vum Bailleur an dass do eng géigesäiteg, géif ech mol soen ënnert de Colocatairen eng Solidaritéit besteet, och dass een sech eens ass am Ufank, wat geschitt wann een erausgeet asw dass dat klarifizéiert ass, wann et ugeet."

Donieft sollen an Zukunft, wann d'Gesetz-Modifikatiounen da bis gestëmmt goufen, Fraise vun Immobilien-Agencë 50/50 tëscht dem Locataire an dem Proprietär gedeelt ginn an d'Garantie locative op 2 Méint erofgesat ginn.

Den offizielle Communiqué