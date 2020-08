Dozou gouf um Donneschdeg de Moien um Geriicht zu Tarbes a Südfrankräich d'Lëtzebuerger Performance-Kënschtlerin Deborah De Robertis verurteelt.

Si hat de Prozess gemaach kritt, well si am August 2018 virun der Grott vu Lourdes plakeg poséiert hat, just mat engem Voile um Kapp an iwwert de Réck. Dee Moment war do grad eng Prëssessioun am Gaangen.

Et war eng Plainte gemaach gi géint d'Kënschtlerin, an am Prozess am Juni war eng Geldstrof vun 2.000 € fir si gefuerdert ginn.