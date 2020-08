Wéi de CGDIS gemellt huet, war et zu Béiwe beim Stauséi géint hallwer 5 e Mëttwoch de Mëtteg zu engem gréissere Bëschbrand komm.

D'Feier war an der Géigend vun der Plage "Um Buerfelt" ausgebrach, esou d'Police e Mëttwoch den Owend. Wéi de CGDIS méi spéit matgedeelt huet, goufen 10 Persoune um Bord vum Stauséi vum Groupe de sauvetage aquatique mat engem Boot a Sécherheet bruecht.

Op der Plaz vum Feier waren 150 Pompjeeën am Asaz. Si hunn op 3 Fronte geschafft, fir esou ee gréissert Ausbreede vum Feier ze verhënneren. D'Aarbecht erliichtert huet hinnen de Reen, dee géint 19 Auer agesat huet. Géint 20 Auer war dunn d'Feier, wat sech iwwert eng Fläch vun ca. 2 ha ausgebreet hat, ënner Kontroll.

Den Asaz op der Plaz ass nach net ofgeschloss a wäert nach e puer Stonnen daueren. Et muss weider kontrolléiert ginn, fir datt d'Feier net nees ausbrécht.

[BAVIGNE - FEU DE VEGETATION] Feu de végétation actuellement en cours à Bavigne près du Lac de la Haute-Sûre. De nombreux moyens du CGDIS sont engagés ou en transit. Laissez les accès libres aux secours! pic.twitter.com/c3LVMmgQHS — CGDIS (@CGDISlux) August 12, 2020

Bëschbrand am Norde vum Land Tëscht Béiwen a Léifreg huet et gebrannt.

Schreiwes CGDIS

Communiqué de presse

Feu de forêt à Bavigne - 12.08.2020

Peu après 16h30 plusieurs appels au Central des Secours d’Urgences 112 ont signalé un feu de forêt d’envergure près du Lac de la Haute-Sûre à Bavigne. Considérant le risque élevé de propagation lié aux températures élevées et à la sécheresse des derniers jours, le CSU-112 a directement engagé des nombreux moyens.

Une équipe du GIS sauvetage aquatique du CGDIS qui faisait partie du dispositif prévisionnel de secours pour le Lac de la Haute-Sûre à la base nautique à Lultzhausen a rapidement fait une reconnaissance de l’incident et pu évacuer avec un bateau 10 personnes du bord du lac.

Le Centre de Gestion des Opérations du CGDIS a été activé afin d’appuyer le commandant des opérations de secours (COS) et de coordonner les demandes de renfort.

Le foyer a été combattu sur 3 fronts afin d’éviter une propagation sur des terrains boisés et escarpés. Vers 19h00 des fortes pluies combinées aux efforts des pompiers sur place ont ralenti la propagation du feu qui s’était entretemps propagé sur une surface de ± 2ha. Le COS a déclaré le feu sous contrôle vers 20h00 alors que les travaux d’extinction et de contrôle vont se poursuivre encore plusieurs heures afin d’éviter une reprise du foyer.

Environ 150 pompiers du CGDIS ont été engagés sur l’incendie dont des moyens spéciaux tels que le drone, des camions porteurs d’eau à grande capacité et le soutien sanitaire en intervention afin de garantir le ravitaillement et la sécurité des intervenants. Des entreprises privées et des agriculteurs locaux ont par ailleurs appuyé les services de secours avec des citernes en eau.

Aucun blessé n’est à déclarer.

Luxembourg, le 12 août 2020

Accidenter e Mëttwoch de Mëtteg

Géint hallwer 1 koum et tëscht Boxer an Aasselbuer zu engem Verkéiersaccident mat engem Blesséiert. Och eng Persoun gouf zu Käerjeng an der Avenue de Luxembourg bei engem Accident verwonnt.