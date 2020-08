De Premier Xavier Bettel hat jo refuséiert, dass hie Kontrakter tëscht dem Staat an RTL dem Deputéierte kommunizéiert.

De Sven Clement war jo, well de Premier refuséiert hat, dass hie Kontrakter tëscht dem Staat an RTL kommunizéiert kritt, respektiv déi consultéiere kéint, op d'Verwaltungsgeriicht gaangen.

An engem Urteel dozou vun e Mëttwoch huet sech den Tribunal administratif inkompetent erkläert, fir sech mam Recours vum Deputéierten ze befaassen.

Den 1. Riichter no geet et beim Refus vum Xavier Bettel ëm Akten, déi net an Ausübung vun der administrativer, mä vun der Regierungsfunktioun geholl ginn. Si gehéieren domat eenzeg an eleng zur politescher Verantwortung vun der Regierung.

De Vertrieder vun der Piratepartei hätt als Deputéierten och net vun de parlamentaresche Kontrollméiglechkeete Gebrauch gemaach, déi hien huet, fir eng parlamentaresch Fro ze stellen oder op eng Interpellatioun vum betraffene Regierungsmember zréckzegräifen.

De Refus vum Staatsminister géif domat der Kontroll vum Verwaltungsriichter entgoen, dee sech net an d'Relatiounen tëscht Parlament a Regierung amëschen dierft, wann hien de Prinzip vun der Gewaltentrennung net verletze wéilt.

Weider Infoe ginn et op justice.public.lu!