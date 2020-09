Dëst Klima géing zanter Jore bestoen, esou beschreiwen aktuell a fréier Mataarbechter vun Novélia hir Aarbechtsplazen.

Zur Firma gehéiert ënnert anerem de Fleegeservice Camille. Reklamatioune wieren ouni Reaktioun bliwwen, et wiere Leit krank ginn oder hätten demissionéiert.

Déi vill Mataarbechter an Ex-Mataarbechter vun Novélia, déi am Schutz vun der Anonymitéit mat eis geschwat hunn, kloen all iwwer systemateschen Harcèlement duerch d'Direktioun.

"Ça fait plusieurs années que je suis au sein de ce groupe et on sent que le climat se détériore de jour en jour, de semaine en semaine. Ça va toujours un peu plus loin. Il y a beaucoup de personnes en souffrance au sein de cette société, qui se sentent un peu piégées par le management et ne savent pas comment s'en sortir."

D'Personal wier ënner Drock, géif konstant iwwerwaacht a kritiséiert ginn, mat kaum enger Chance sech ze wieren.

"La direction a ses pouvoirs-là de nous changer, à tout moment, de travail, de fonction, d'horaire. Et ça, tout le monde en avait peur, bien sûr, parce-qu'après toute la vie est faite, la vie personnelle est faite en fonction des horaires de travail, et de ton choix de profession."

Novélia huet och e Fleegeheem zu Schëffleng an e Cipa zu Kielen. A béide Strukture sinn d'Direkteschen oder d'Chargés de direction krank, Affer vu Mobbing, soen eis Sourcen. Novélia gehéiert zum Compass Group, deen aktiv ass a verschiddene Sparten: Restauratioun, Botzen an och an der Fleeg vun eelere Leit.

D'Administratrice déléguée vum Grupp, Carine Demangeon, wollt keng Stellung zu de Reprochen huelen. Si ass eréischt ronn eng Woch op deem Posten, si seet, si géif elo Kloerheet schafen, sollten déi Reprochë wouer sinn, géif dat net de Wäerter vum Grupp entspriechen an och net hiren eegenen. D'Situatioun wier awer schonn zanter Jore bekannt, soen eis Sourcen.

"Pourquoi je parle maintenant, c'est parce que je pense que pour moi personnellement, j'aimerais bien que les personnes qui étaient informées depuis de longues années, et qui sont d'ailleurs encore aujourd'hui informées, parce que les faits continuent avec d'autres personnes, donc ça ne s'arrête apparemment pas. Donc on aimerait bien, tous ceux qui sont passés par là, tous ceux qui ont réussi à se construir, avoir une réponse des personnes, des services, qui étaient au courant et qui n'ont jamais réagi à ça."



Bal 400 Leit schaffe bei Novélia. D'Majoritéit kënnt aus de franséischen a belsche Grenzregiounen.