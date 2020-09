Um Méindeg am Nomëtteg vu 16.30 Auer u waren éischt Gespréicher tëscht Patronat, Gewerkschaften a Regierung.

Datt d'Covid-Kris massiv Auswierkungen op d'Wirtschaft an domadder den Aarbechtsmaart wäert hunn, war gewosst: ArcelorMittal wëll hei am Land ronn 580 Aarbechtsplazen ofbauen.

Et wéilt ee keng "sec Entloossunge maachen, sou de Roland Bastian, Direkter vun ArcelorMittal Lëtzebuerg am RTL-Interview. Et kéint een dat den Ament awer och net ausschléissen. Et misst een elo kucken, wat d'Gespréicher um Enn fir ee Resultat hunn.

Confirméiert huet hien awer och, datt keen aktuelle Site géif zougemaach ginn. Och d'Accorde vum leschte Joer, wat zukünfteg Investissementer ubelaangt, géingen agehal ginn.

Et ass un der Regierung, fir elo eng Tripartite anzeberuffen.