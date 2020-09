An engem Artikel beschreift d'portugiseschsproocheg Zeitung "Contacto", wéi portugisesch Aarbechter vun der Firma HP Construction ausgebeut goufen a ginn.

Et gëtt en neie Fall vu Mënschenhandel an Zwangsaarbecht hei zu Lëtzebuerg. Am Artikel "Ech Sklav" ass ze liesen, dass d'Aarbechter vun der Firma HP Construction manner Pai kréiche wéi ausgemaach, wéi se a Portugal rekrutéiert goufen. Se géingen a ganz schlechte Konditiounen ënnerbruecht ginn a géinge bis zu 60 Stonnen d'Woch gezwonge ginn ze schaffen. 2015 hat RTL scho bei der selwechter Firma Fäll vun Zwangsaarbecht opgedeckt.

Eenzeler vun hinne géinge léiwer alles opginn an am Park op der Bänk schlofen, sou Contacto.

Enger Rei Temoignagen no, dorënner ee vun engem, deen 63 Joer al ass, wier een Aarbechter souguer geschloe ginn. De Chef vun der Firma HP Construction dementéiert dat, aner Zeie confirméieren awer den Tëschefall.

Iwwerdeems de portugiseschen Ambassadeur direkt den Ausseministère ageschalt huet wéinst méiglechem Mënschenhandel, krut Contacto keng Reaktioun vum Lëtzebuerger Aarbechtsministère. Nodeems mir hei op RTL iwwert eng aner Affär vun Zwangsaarbecht bericht haten, hat den LSAP-Minister Dan Kersch awer ugekënnegt, wëllen ënnert anerem den Inspektere vun der Inspection du travail et des mines méi Pouvoir ze ginn. D'Justiz enquêtéiert och iwwert dëse spezifesche Fall.