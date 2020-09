De geplangte Komplex suergt jo schonn zanter Jore fir Diskussiounen an Oppositioun an der Gemeng Wäiswampech.

Den ieweschte Séi zu Wäiswampech ass déi lescht Deeg zum Deel auslafe gelooss ginn. Dat am Kader vun den Aarbechten, déi do ufänken, fir de Bau vun engem groussen Hotels- a Fräizäitkomplex.

Besuergte Bierger hu sech un den Ëmweltministère adresséiert. Sie fäerten, dass den Ekosystem vum Séi zerstéiert gëtt an domadder de Liewensraum fir Fësch, Amphibien a verschidde Vugelsaarten.

E Freideg maache sech lo Vertrieder vun der Naturverwaltung an dem Waasserwirtschaftsamt ee Bild op der Plaz, fir ze kucken, ob d’Geneemegungen, déi virleien, agehale ginn an et net zu engem Verstouss géint Ëmweltoplage kënnt.

De geplangte Komplex suergt jo schonn zanter Jore fir Diskussiounen an Oppositioun an der Gemeng Wäiswampech. Beim Séi soll ee groussen Hotel gebaut gi mat Vakanzechaleten an engem Fräizäitpark. A 5 Joer soll de ganze Projet ofgeschloss sinn. Op engen 20 Hektar entsteet dëse Projet.