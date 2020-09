Dat huet e Spriecher vun der Staatskanzlei vu Rheinland-Pfalz um Méindeg matgedeelt.

Zanter leschter Woch zielt Lëtzebuerg fir Däitschland jo nees zu de Risikogebitter. Domat ginn et Restriktioune bei der Arees an eist Nopeschland. Den Ausseminister Jean Asselborn hat e Samschdeg am RTL-Interview nach gesot, et géif probéiert ginn speziell Eenegungen ze fannen. Dat schéint also net gegléckt ze sinn.

Wann een iwwer 72 Stonnen am Grand-Duché war, muss ee bei der Arees a Rheinland-Pfalz an d'Quarantän an d'Gesondheetsamt muss informéiert ginn, oder et muss een en negative Covid-19-Test virleeë kënnen, deen net méi al wéi 48 Stonnen däerf sinn. Déi Reglementatioun soll dem rheinland-pfälzesche Ministère no op d'mannst bis Mëtt Oktober gëllen.

Et ginn allerdéngs och Ausnamen, dëst zum Beispill fir Beruffspendler. Och Reesen aus medezinesche Grënn oder z.B. Examen op den Universitéite si méiglech.

An d'Belsch däerf ee jo als Lëtzebuerger areesen, wann een net méi laang wéi 48 Stonnen an der Belsch bleift. Esou eng Ausnam ass am Rheinland-Pfalz awer ausgeschloss.

D'Ministerpresidentin Malou Dreyer (SPD) setzt sech weiderhin dofir an, dass Lëtzebuerg net däerf ausgespaart ginn.

Och am Saarland géif een duerch déi Astufung vu Lëtzebuerg als Risikogebitt nees virun enger grousser Erausfuerderung stoen. Dat seet de saarlännesche Ministerpresident Tobias Hans (CDU). Vill Saarlänner géifen net nëmmen zu Lëtzebuerg schaffen, ma hätten och Famill oder Frënn am Grand-Duché. Am Saarland gëllen déi selwecht Reegele wéi a Rheinland-Pfalz. Den Hans sot am Interview, et géife weider Verhandlunge mam Bund a mat de Bundeslänner lafen, fir weider Erliichterungen am Grenzverkéier méiglech ze maachen.