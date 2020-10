De Finanzminister Pierre Gramegna huet e Mëttwoch de Moien de Budgetsprojet fir 2021 deposéiert.

"Dëst ass en aussergewéinleche Budget fir aussergewéinlech Zäiten. Et ass e Budget vun der Solidaritéit a vun der nohalteger Relance". Sou huet den DP-Finanzminister Pierre Gramegna e Mëttwoch de Moien de Budgetsprojet fir d'nächst Joer resuméiert. Trotz héijem Budgetsdefizit wéinst der Corona-Kris ginn d’Investissementer héich gehalen a keng nei Steieren agefouert, déi net am Koalitiounsaccord virgesi sinn. A Krisenzäite wier et net de Moment fir eng Steierreform a scho guer net Steiererhéijungen. Manner Depense wieren „falsch an engem Moment, wou d'Leit an d'Betriber sech existenziell Froe stellen“.

De Pierre Gramegna iwwer Investissementer

Lëtzebuerg hätt no den Iwwerschëss vun 528 Milliounen Euro am Joer 2018 a 60 Milliounen Euro d'lescht Joer eng gutt Ausgangspositioun, sou de Pierre Gramegna. Fir dëst Joer rechent de Finanzminister awer mat engem Budgetsdefizit beim Gesamtstaat (Administration Centrale, Gemengen a sozial Sécherheet) vu ronn 4,4 Milliarden Euro.

D'nächst Joer géinge sech d'Staatsfinanzen schonn erhuelen - virun allem duerch d'Reprise économique - an den Defizit léich 2021 just nach bei 1,8 Milliarden Euro.

D'Staatsschold klëmmt wéinst der Kris op 27,4% vum PIB. De Pierre Gramegna huet widderholl, et wéilt een d'Relance ënnerstëtzen „a wann dat heescht, datt den Niveau vun der Dette wärend e puer Joer ronderëm déi Limitt vun 30% oszilléiert, éier se erëm erofgeet, dann ass dat eng besser Perspektiv ewéi déi vun engem ideologeschen Austeritéitsprogramm“.

De Budgetsrapporter ass de grénge Zentrumsdeputéierte François Benoy. De Budget fir d'nächst Joer gëtt viraussiichtlech virun der Chrëschtvakanz an der Chamber gestëmmt.

PDF: Déi ganz Ried vum Pierre Gramegna

© Didier Weber / RTL Télé Lëtzebuerg © Didier Weber / RTL Télé Lëtzebuerg

Den Iwwerbléck vun den Haapt-Steiermesuren